МАСОВАНА ракетна атака по Україні! Ворог цілив по ЕНЕРГОСИСТЕМІ, які наслідки ударів?
Це була наймасштабніша за останній час атака по енергооб’єктах. На світанку росіяни запустили 151 одну ціль по містах країни. Вдарили по ДніпроГЕС. На станції серйозні руйнування. Через обстріл у самому Запоріжжі загинуло три людини – серед них 8-річна дівчинка та її 35-річний батько. І більше двадцяти пранених. Жертви та постраждалі й у Хмельницькому. Знеструмленим від ранку лишається Харків. Про наслідки наймасштабнішої комбінованої атаки.