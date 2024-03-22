МАСОВАНА ракетна атака по Україні! Ворог цілив по ЕНЕРГОСИСТЕМІ, які наслідки ударів?

22.03.2024 16:55

Це була наймасштабніша за останній час атака по енергооб’єктах. На світанку росіяни запустили 151 одну ціль по містах країни. Вдарили по ДніпроГЕС. На станції серйозні руйнування. Через обстріл у самому Запоріжжі загинуло три людини – серед них 8-річна дівчинка та її 35-річний батько. І більше двадцяти пранених. Жертви та постраждалі й у Хмельницькому. Знеструмленим від ранку лишається Харків. Про наслідки наймасштабнішої комбінованої атаки.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Удар по Дніпропетровщині. Ціль – енергетична інфраструктура. Які наслідки?

22.03.2024 12:40

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.03.2024

22.03.2024 7:28

«Петріоти» та інші системи ППО зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад – звернення Президента Володимира Зеленського

21.03.2024 22:33

Де взяти гроші на дрони? Дніпровська міська рада компенсує 70% в проєктах допомоги ЗСУ

21.03.2024 13:09

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 21.03.2024

21.03.2024 7:15

Путін повинен програти, і це питання життя і смерті для демократичного світу – звернення Президента України

20.03.2024 22:58
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com