Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо систем ППО, тобто немає достатньо політичної волі, щоб їх надати – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Увесь день, зрозуміло, максимум уваги – усім нашим регіонам, які зазнали російських ударів минулої ночі. Всюди, де були влучання, триває робота з відновлення нормальної ситуації. Всі служби, ремонтні бригади, рятувальники ДСНС України, поліція, а також усі, хто залучений, працюватимуть 24/7, щоб по максимуму подолати цей терор. Харків та область, Сумщина, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Дніпровщина, Полтавщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінниця, Франківщина… Удари ці були дуже підлі, прораховані так, щоб завдати шкоди не стільки воєнної – по нашій здатності оборонятися, а саме структурної шкоди життю суспільства. І це терор за визначенням, навіть без будь-якого прикриття.

Загалом по країні понад 30 людей постраждали від ударів. Станом на цей час відомо про п’ятьох убитих. Мої співчуття рідним та близьким. Значна частина енергетики пошкоджена.

Провів сьогодні Ставку саме щодо захисту та ліквідації наслідків. Доповідали військові. Зокрема, детальні доповіді Головкома Сирського та командувача Повітряних Сил Олещука. Також були всі необхідні доповіді Прем’єр-міністра Шмигаля, урядовців і керівників енергетичних компаній, обласних керівників. Усі отримали абсолютно чіткі рамки для дій. Відповідальність – особиста.

Найважче зараз – у Харкові. Триває відновлення електрики на критичну інфраструктуру та для побутових споживачів. Працюватимуть безперервно. За день багато вже зроблено в Харківській області, на Дніпровщині, на Франківщині та Хмельниччині, у Вінницькій та Полтавській областях для відновлення постачання світла, води й тепла. Одещина – робота триває. Запоріжжя – особлива увага об’єктам гідроенергетики.

Я дякую всім, хто працює заради України, заради людей. Ремонтні бригади, інженери та всі працівники електростанцій – справжні герої. Колектив ДСНС України – як і завжди, молодці, пишаюся кожним. Поліція, бізнес, усі, хто підтримує зараз, – дякую вам. На місцях важлива згуртована робота влади – зараз потрібно якнайбільше особистої ефективності кожного й кожної, хто керує громадами.

Звичайно, ключове питання – це ППО. Фізичний захист об’єктів та відновлення після ударів – це те, що залежить від людей тут, в Україні. Але реальний та повний захист від російських ракет і «шахедів» – це те, що можливе лише за достатньої політичної волі партнерів. Кожного дня – наша комунікація щодо цього. Кожен день ми використовуємо, щоб переконати в необхідності, а головне – можливості повного захисту українського неба. Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО, тобто, по-чесному, – достатньо політичної волі, щоб їх надати. Всі партнери знають, що саме потрібно та хто саме може ухвалити справді рятівні рішення.

Сьогодні провів кілька міжнародних зустрічей. Міністр оборони Данії – країни, що є одним із найпринциповіших наших партнерів. Якби кожен допомагав саме так принципово, вже вдалося б надійно захистити від російського терору життя нашої країни та людей. Ми обговорили сьогодні й наслідки сьогоднішньої російської атаки, і ситуацію в перспективі. Дуже цінуємо, що сьогодні разом із міністром оборони прибули керівники данських оборонних компаній. Були відповідні перемовини, зустрічі. Ми готуємо спільні проєкти – і щодо дронів, і щодо РЕБ, і щодо артилерії. Я вдячний за всю підтримку та за співпрацю.

Сьогодні ж зустрівся із Генеральним секретарем Ради Європи. Говорили, зокрема, про справедливу відповідальність російської держави за весь терор. Ми в Україні цінуємо міжнародні зусилля і щодо роботи Реєстру збитків, і щодо всіх форм тиску на путінську систему, щоб зменшити й заблокувати її здатність знищувати життя. Кожен, хто допомагає Україні, кожен, хто обмежує терористичний та воєнний потенціал Росії, є справжнім рятівником життя. Історія завжди пам’ятає саме таких лідерів, саме вони здобувають для себе реальну повагу та зберігають моральне лідерство своїх країн.

Ще одне.

Я хочу відзначити окремо працівників нашої ДСНС, які працюють зараз у Харкові та в Запоріжжі. Я вдячний кожному. Харків: 25-та пожежно-рятувальна частина – Віталій Єлєзєв та Володимир Водолазкін, 34-та пожежно-рятувальна частина – Володимир Авраменко та Віталій Шрамко. І працівник Головного управління ДСНС України в Харківській області Віталій Сенчіхін. Запоріжжя: 2-га пожежно-рятувальна частина – Сергій Терентієв, 5-та пожежно-рятувальна частина – Віталій Тубалов, 6-та пожежно-рятувальна частина – Костянтин Журавльов, 10-та пожежно-рятувальна частина – Олексій Пономаренко. А також Ігор Шабатюк – працівник Головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Також відзначу особисто старших лейтенантів Національної поліції Володимира Гришанова та Данила Кучинського, які працюють у Запоріжжі, допомагають відновлювати й берегти нормальне життя. Дякую!

Дякую всім, хто захищає Україну, наших людей, життя й незалежність. Дякую кожному й кожній, хто б’ється заради нашої держави й заради того, щоб російські терористи повністю відповідали за все зло цієї війни. Слава нашому народу!

Слава Україні!