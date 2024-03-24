За цей тиждень російські терористи застосували майже 190 ракет, близько 140 «шахедів» і майже 700 керованих авіабомб – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Перше – вдячність нашим захисникам неба. Усім воїнам мобільних вогневих груп, нашої авіації, ППО Сухопутних військ, усім фахівцям нашої РЕБ. Дякую за кожну збиту ракету, за кожен збитий «шахед».

Звичайно, наш повітряний щит потребує значного посилення. Ми працюємо над цим з усіма партнерами, чиї рішення можуть змінити характер цієї війни та убезпечити наші міста й села від терору. Але вже зараз принаймні частину ракет і більшість «шахедів» наші воїни збивають.

За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 «шахедів». Ще майже 700 керованих авіабомб. Жодного тижня ще не було за понад 2 роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само – кожного тижня, кожного дня.

Дякую всім нашим героям, які знищують логістику на окупованій території. Які очищують Крим і Чорне море від присутності окупанта. Це складне завдання, але поступово наші воїни його виконують. Всі це бачать.

І, звичайно, хочу окремо відзначити сьогодні всі елементи наших Сил оборони та безпеки України, які «мінусують» російський потенціал війни. Що менше путінська система заробить грошей, що сильнішими будуть санкції проти неї та фізичне знищення російського потенціалу війни, то швидше Україна, наша Європа та весь світ знову відчують спокій.

Зараз у частині наших областей триває робота з відновлення після російських ударів у ніч на цю п’ятницю. Я вдячний усім, хто працює без перерви в Харкові, щоб повернути людям електрику й тепло. Ситуація дуже складна. Понад 200 тисяч абонентів – квартир і будинків – у місті Харкові та в одному з районів області без стабільного електропостачання, діють доволі жорсткі графіки щодо електрики. Місцева влада, усі служби, уряд чітко розуміють терміни й технічну основу для нормалізації ситуації. В інших регіонах постачання електрики всім споживачам відновлено. Дякую кожному, хто забезпечив цей результат, і всім у світі, всім нашим партнерам, хто підтримав Україну після такої підлої атаки проти нашої енергетики.

Ще одне.

Цей тиждень дав багато результатів у відносинах із партнерами. Євросоюз – рішення про Фонд допомоги Україні обсягом 5 мільярдів євро. Це суттєво підтримає наш захист. Є також і новий транш макрофіну від Євросоюзу – 4,5 мільярда євро. МВФ – є рішення про новий транш, майже 900 мільйонів доларів. Канада – є 2 мільярди канадських доларів макрофіну, прямої бюджетної підтримки.

Є хороші результати і щодо пакетів оборонної підтримки – є й отримані пакети, і оголошені нові. Це артилерія, дрони, бронетехніка. Також щойно я говорив із Прем’єр-міністром Іспанії Санчесом. І щодо ППО для України – нам потрібно більше систем. Ми говорили й про нашу взаємодію з Іспанією на двосторонньому рівні та у європейських інституціях. Я вдячний Іспанії за незмінну підтримку та незмінну нашу спільну впевненість, що життя обов’язково має перемогти.

Головне – не втомлюватися, не збавляти нашої активності, не втрачати віри в Україну, у наших людей і в нашу можливість донести світу, що ворог людського життя не має права виграти – Путін не має права виграти. Він повинен втратити можливість ламати життя інших. І тільки це може стати основою спільної безпеки – наших людей, усіх європейців, усього світу. Дякую всім, хто з Україною! Слава всім нашим воїнам, усьому нашому народу!

Слава Україні!