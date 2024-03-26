Очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні почав день із вдячності Національній гвардії України – сьогодні вже десята річниця її заснування. Особисто привітав нацгвардійців, вручив нагороди воїнам. Уся наша держава має цінувати те, що Національна гвардія України є справді незамінним елементом Сил оборони та безпеки нашої держави й багато в чому задає стандарти для всіх наших захисників і захисниць.

Я хочу також відзначити конкретні підрозділи та конкретних воїнів, які заслуговують на особливу, персональну вдячність за ефективні дії на фронті цим часом. 1-ша президентська бригада оперативного призначення – солдат Руслан Туранов і лейтенант Дмитро Калін. 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії – солдат Владислав Романчук, старший солдат Єгор Голубін, сержант Сергій Маришев. 4-та бригада оперативного призначення – солдат Артур Мізін та молодший лейтенант Руслан Мінченко. 5-та окрема Слобожанська бригада – старший солдат Олег Шумов, сержант Богдан Кейчин та головний сержант Олег Мірошниченко. 12-та бригада спецпризначення Нацгвардії – старший солдат Леонід Кубишковський та молодші сержанти Микола Галінський і Богдан Петриняк. А також 18-та Слов’янська бригада – сержант Руслан Хайменов, старший сержант Владислав Сорока і молодший лейтенант Артем Голубенко. Я дякую всім вам, хлопці!

І окремо відзначу Центр спеціального призначення Нацгвардії «Омега» – усіх воїнів. Напередодні підписав указ про присвоєння звання Герой України посмертно командиру 1-го загону Центру «Омега» полковнику Андрію Приймаченку. Взірцево хоробрі воїни в нашої держави. Пишаємося кожним.

Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше. Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка – він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони. Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко, він має відповідний досвід. Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави.

Зміцнення України й оновлення нашої державної системи на всіх напрямах буде продовжене.

Ще одне.

Без перерви кожен день контролюємо роботу в регіонах, зокрема у Харкові, – усе те, що стосується ліквідації наслідків російських ударів. Сьогодні була відповідна доповідь Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. І я вдячний усім на місцях, хто працює заради людей, хто без перерви, цілодобово робить усе, що можливо, щоб люди та підприємства були з електрикою, зв’язком, транспортом – усіма тими основами життя, які потрібні.

Дякую всім, хто дбає про Україну! Дякую всім, хто захищає нашу державу та людей!

Слава Україні!