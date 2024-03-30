На ГОДИНУ ВПЕРЕД?!? Україна переходить на літній час! Чи впливає зміна часу на здоров’я людини?

Перехід на літній час. В Україні знову переводитимуть годинники. Це відбувається традиційно в останню неділю березня. Цього разу маємо повернути стрілки вперед у ніч з 30 на 31 березня. Щоразу це викликає дискусії про доцільність такого кроку. Україна переходить на літній час! Чи впливає зміна часу на здоров’я людини? І і чи справді це дозволяє економити електроенергію в такі складжні часи, коли росія чи не щодня атакує наші ТЕС та ГЕС.

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