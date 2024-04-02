Системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Зараз у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Зокрема, пошкоджені будівлі коледжу, дитячого садочка. Всі служби на місці. Я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям поміч. Це найважливіше. Не менш важливо й те, що російські терористи отримують відповіді на їхні удари. Щоразу далекобійніші відповіді. Дякую кожному нашому воїну, усім українцям та українкам, які це забезпечують. Російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії, – усі вони повинні відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться. Зло повинне втрачати. І втрачатиме. І знову наголошую: ППО для України – це захист життя, це те, що має працювати, системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору.

Друге за сьогодні.

В Гаазі – у Нідерландах – триває конференція щодо справедливості для України, тобто щодо притягнення до відповідальності всіх російських убивць і терористів. Неминуче це буде забезпечено. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую Нідерландам за лідерство. Дякую всій команді Міжнародного кримінального суду. Усім країнам, які працюють разом із нами за відповідним пунктом Української формули миру. І, звичайно, я хочу подякувати всім українським поліцейським, кожному слідчому, усім детективам, усім прокурорам, усім експертам, кожному, хто залучений до розслідування російських злочинів війни та притягнення винних до відповідальності, дякую всім, хто фіксує докази, хто допомагає постраждалим. Це колосальна робота. На сьогодні тільки слідчими Національної поліції України зареєстровано вже більш як 114 тисяч злочинів, пов’язаних з агресією Росії. У кожній справі треба встановити справедливість. Щоб люди відчували це, і щоб Росія відповідала юридично. Активно працюємо з партнерами і щодо активів держави-терориста та пов’язаних із нею осіб. Усі заморожені російські активи – у різних юрисдикціях – мають бути спрямовані на підтримку захисту від російської агресії та на відновлення нормального життя нашої країни після російського терору. Це безумовна річ. І в цьому році потрібен реальний прогрес щодо відповідних цілком справедливих рішень, передусім в американських та європейських юрисдикціях.

І ще кілька речей, які важливо відзначити. Провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино. Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином. Сьогодні ж продовжив традицію нашої державної поваги до українського різноманіття. Сильна сторона України – те, що в нас багато різних спільнот у народі, і кожну ми цінуємо, кожну шануємо. Так і має бути. Зустрівся з представниками протестантських церков та католицької церкви – це мільйони наших людей, які святкували Великдень у цю неділю. Привітав їх. Подякував за те, що вони підтримують українців, перебувають всі тут, у нашій державі, у різних частинах України, зокрема й на прифронтовій території. Важливо і щоб наші християнські громади, церкви розвивали інститут військового капеланства. Це те, що справді підтримує на фронті: мають бути ті, хто допоможе людському духу знайти необхідну опору. І, звичайно, ми цінуємо зусилля церков у комунікації з християнами світу, щоб усюди люди знали правду про війну тут, про російське зло, про ті злочини, які вчиняють окупанти. Цей діалог між церквами й громадами – діалог правди – ефективний. Коли світло викриває зло, війна скоріше буде завершена справедливо для України.

Я дякую всім, хто допомагає Україні! Дякую всім, хто захищає життя, нашу державу, нашу незалежність! Дякую нашим воїнам! Красногорівка, Новомихайлівка, Первомайське, Тоненьке, Кліщіївка, Терни, Білогорівка та всі інші місця жорстких боїв – боїв заради України. Дякую всім, хто тримає позиції та знищує окупанта. Обов’язково маємо перемогти.

Слава Україні!