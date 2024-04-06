Дякую кожному й кожній, хто береже нормальність життя – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Важливі слова вдячності – за сьогодні й за цей тиждень. Вдячність усім, хто в Харкові, в Запоріжжі, на Одещині. Херсонщина. Миколаївщина. В Донецькій області та в усіх прикордонних громадах. Хто працює після російських обстрілів, хто допомагає людям, хто розбирає завали, відновлює нормальне життя. Усі наші рятувальники ДСНС України, медичні працівники, поліцейські, енергетики, ремонтні бригади, комунальні служби наші, волонтери. Кожному й кожній, хто береже нормальність життя, я дякую.

Минулої ночі та сьогодні вдень – чергові російські удари по Харкову. Жорстокі, підлі обстріли. Майже з усього, що вони мають: зенітні ракети, потім «шахеди», авіабомби. Одещина – черговий ракетний удар. Запоріжжя – просто підлий удар напередодні. Постраждали там, зокрема, і журналісти, які були на місці, фіксували наслідки першого удару, коли він відбувся. І потім відбувся повторний удар.

Зараз досі в реанімації кореспондентка агенції «Укрінформ» Ольга Звонарьова. Була також поранена кореспондентка ТСН Кіра Овес. Я бажаю їм та всім іншим постраждалим якнайшвидшого одужання.

Ми відповімо Росії на кожен обстріл, на кожен прояв терору проти наших людей і держави. Сили оборони та безпеки України працюють над цим.

Зараз я хочу персонально відзначити тих наших людей, які особливо проявили себе цими днями, допомагаючи зберегти життя після російських ударів.

Запоріжжя – це рятувальники Борис Сердюк, Дмитро Бородатий, Олександр Куленко, наші поліцейські Андрій Грачов та Михайло Малахов. Вони одними з перших прибули й надавали допомогу навіть попри повторний удар. Працівники швидкої Запоріжжя Олена Кострюкова, Ярослав Бардаков та Олена Стариковська. Я дякую вам!

Харків – наші рятувальники Віталій Школа, Володимир Тишков, Максим Ашимхін та Максим Василега, працівники «екстренки» Маргарита Артеменко й Олександр Байрачний, наші поліцейські Руслан Османов та Роман Шаповалов. Я дякую всім вам і вашим колегам!

Кожного тижня є за що відзначити працівників на Херсонщині. ДСНС України, зокрема пожежники, наші рятувальники Артем Ковальчук та Дмитро Пришко, Олексій Федько. Сержанти поліції Сергій Дрозд та Богдан Кот. Дякую всім лікарям, усім медичним сестрам і братам, усім волонтерам, які підтримують медицину Херсонщини. А особливо за цей тиждень заслуговують на вдячність Юрій Шашкін, Вікторія Ганжа, Оксана Горбань. Дякую!

Наша державна стійкість складається з фаховості та відданості справі саме таких людей по всій країні, як ви. Багатьох тих, хто все робить, що від нього чи неї залежить, щоб життя перемагало будь-які обставини війни.

І ми зробимо все можливе і неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну та дійсно бачив, які просто героїчні наші люди, бачив, як українці захищають свою державу, свої міста і села, як відновлюють життя попри все, і як знищують окупанта. Бо Росія саме на це заслуговує – Росія заслуговує на те, щоб програти. Усім заслуговує, що вона робить. Усім своїм терором.

Я дякую кожному нашому воїну, який б’ється заради України. Дякую всім, хто працює, щоб Україна могла вистояти і перемогти. Дякую всім, хто дбає про ближнього та всю Україну.

Слава Україні!

Дякую!