Сьогодні ми отримали рішення – допомогу США, яку відчують і воїни на передовій, і міста й села, які потерпають від російського терору, – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогоднішній день від самого ранку різні регіони нашої держави провели в умовах повітряних тривог, російських ударів. Від сходу до півдня. Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпровщина, Херсон, область, Одеська область, Миколаївщина, Запоріжжя, Донеччина. Ракети, удари дронами, артилерія. Багато руйнувань, багато всього: будинки, портова інфраструктура, обʼєкти енергетики. Є постраждалі. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Увесь день сьогодні – робота нашої ППО, відповіді на російські удари, робота рятувальників ДСНС України, усіх служб.

Але сьогоднішній день усе ж трошки інший. Сьогодні ми отримали рішення, якого очікували: про пакет американської підтримки, за який так ми боролися. І дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, і наші міста й села, які потерпають від російського терору. Сьогодні відбулось голосування Палати представників Сполучених Штатів.

Дякую кожному й кожній, хто підтримав наш пакет: це рішення для захисту життя. Дякую особисто спікеру Майку Джонсону, усім американським серцям, які, так само як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинне вигравати. Сподіваюсь, що розгляд пакету в Сенаті США й направлення Президенту Байдену будуть достатньо швидкими.

Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності нашої, наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах. Америка від перших днів цієї війни проявляла своє лідерство. І саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах та передбачуваності життя для всіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни – війни, яку Путін повинен програти.

І я дякую всій команді України, кожному й кожній, хто працює та робить усе, щоб наблизити цей результат. Дякую всім представникам нашої держави, усім нашим дипломатам, які працюють заради збільшення підтримки України, усім представникам громадського сектору, кожному волонтеру, який працює, всім друзям України. Дякую моїй команді. Світ обʼєднується заради України, коли українці обʼєднуються заради незалежності.

Сьогодні ж хочу відзначити за цей тиждень тих наших людей, які проявили себе найбільше в роботі після російських ударів, допомагаючи людям, захищаючи життя. Це працівники ДСНС України, наші медичні працівники, поліцейські. Кожен, хто працює на місцях після влучань. Кожен, хто дістає людей з-під завалів, зупиняє пожежі, рятує поранених. Дякую вам!

Особливо відзначу… Дніпро: Денис Міхєєв, Артем Серга, Дмитро Ніколаєнко – хлопці з ДСНС. Віталій Архипов – лікар екстреної допомоги на Дніпровщині, Євген Голіцин – фельдшер «екстренки». Також відзначу поліцейських: Олексія Бондаренка, Віталія Андріянова. Дякую вам! Карина Колісниченко – кінолог з Павлоградського пошуково-рятувального загону. Дякую за кожне врятоване життя. Одеса, ДСНС: Юрій Сухоруков, Віталій Телегус і Артем Копечинський. Дякую вам, хлопці! Чернігів: Артем Лисенко – пожежний, Вадим Авраменко, Максим Жилко – теж працівники ДСНС в області, а також поліцейські Андрій Вовк, Богдан Ткачук. Дякую! Дякую й Наталії Носенок – медичній сестрі, яка дійсно дбає про людей, дійсно допомагає.

Дякую всім, хто дбає про українців, про життя в нашій країні, про своє місто, свою громаду, про всю нашу державу! І особливо дякую кожному нашому воїну. Усім тим, хто знищує російського окупанта, хто тримає фронт і завдяки цьому тримається Україна на мапі світу. Ми робимо все, щоб у наших воїнів було якнайбільше можливостей. Щоб ця війна швидше завершилась на наших умовах, українських.

Слава Україні!