Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 04.05.2024

Оперативна інформація станом на 06.00 04 травня 2024 року щодо російського вторгнення.

Слава Україні! Розпочалася вісімсот перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 119 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 13 ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Баранівка Сумської області; Борова, Куп’янськ Харківської області; Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Терни, Ямполівка, Торське, Лиман, Верхньокам’янське, Спірне, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Диліївка, Нью-Йорк, Вовче, Калинове, Желанне, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Комишівка, Карлівка, Богоявленка, Євгенівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області та Кринки на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Кислівка Харківської області та Андріївка, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 7 атак, здійснених противником в районах Макіївки, Невського і Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів і Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Новий, Кліщіївка і Андріївка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 34 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове та західніше Семенівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку противник 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 11 безуспішних атак.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 артилерійських засобам противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом! Слава Україні!