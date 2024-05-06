За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно провів засідання Ставки. Перше – це фронт. Доповідь Головкома – він був на передовій, безпосередньо у бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємося. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів. Окремо обговорили постачання від партнерів – терміни постачання та можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів. Реально. Фактично. За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 із партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами.

Сьогодні ж було честю для мене привітати із професійним днем наших воїнів-піхотинців. Це основа наших Збройних Сил України – це підрозділи, які на землі своєю силою, своїми діями, своєю стійкістю визначають, чий прапор на цій землі. І я дякую кожному нашому воїну, усім бойовим бригадам, які роблять максимум, щоб знищувати окупанта й захищати Україну. Сьогодні відзначив державними нагородами воїнів, які проявили себе найкраще саме в боях, та почесними відзнаками й бойовими прапорами – бойові бригади. Дякую вам, воїни! Дякую всім, хто дає Україні необхідні фронтові результати й захищає нашу державу та людей.

Вдень було кілька міжнародних розмов – зараз ми надзвичайно активно працюємо, готуючи інавгураційний Саміт – Саміт миру у Швейцарії. І важливо, щоб на Саміті змогли проявити своє лідерство якнайбільше держав, якнайбільше суб’єктів, які зацікавлені у повній силі Статуту ООН та міжнародного права. Сьогодні – президенти Литви та Польщі – Гітанас Наусєда та Анджей Дуда, прем’єр-міністри Естонії та Канади – Кая Каллас та Джастін Трюдо… Особисто їх запросив на Саміт. Я подякував за підтримку нашої роботи заради справедливого миру – за підтримку Формули миру. Такий мир і справжнє відновлення спокою в міжнародних відносинах можливі лише за умови, що світова більшість долучиться до встановлення миру й примусить до миру Росію – примусить її визнавати базові правила нормального співжиття народів. Я вдячний усім партнерам, які допомагають нам із реалізацією цього завдання. Я вдячний кожному лідеру, який комунікує з іншими, щоб вони теж були на Саміті й теж сказали своє слово. Теперішній світ – це світ більшості, це такий світ, у якому ніхто не має і не повинен мати привілею нав’язувати щось іншим народам. Тим більше нав’язувати насильством. Всі однаково важливі, і кожен народ однаково заслуговує на повагу. Саме в цьому – наша Формула миру, вона вигідна кожному народу, і Саміт миру дає змогу не на словах, а реально показати, хто справді за рівноправ’я у світі. Завтра і найближчими тижнями будемо працювати з країнами та лідерами – будемо говорити, щоб міжнародне право було підтримане міжнародною солідарністю.

Дякую кожному й кожній, хто з Україною! Дякую всім, хто б’ється та працює заради того, щоб життя та справедливість перемагали!

Слава Україні!