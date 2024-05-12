Особлива увага – Харківщині; тривають жорстокі оборонні бої на значній частині нашої прикордонної смуги – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні головне – це, звичайно, питання фронту і нашої протидії російським операціям. Протягом дня вже були доповіді Головкома, розвідки, міністра внутрішніх справ.

Особлива увага – Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із «сірої зони» стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта. Артилерія, дрони – усі, хто задіяний, і задіяний влучно, – я вам дякую. Завдання наше очевидне – треба завдати окупанту якнайбільших втрат. Зокрема, на околицях міста Вовчанська ситуація надзвичайно складна – місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових, у місті – місцевим мешканцям – допомагають. І дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині. У військових силах, у силах безпеки, у місцевій владі, у громадах. Усе залежить від того завжди у війні, на що ти сам здатен, що ти сам здатен зробити – чи можеш витримати удари та втримати позиції, щоб і всі так само змогли. Головне – наша стійкість та український результат у боях.

Незмінна увага також іншим напрямкам бойових дій – не менш загострені зараз донецькі напрямки. Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський та Времівський напрямки, Краматорський, Купʼянський. Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати – відповідати окупанту вогнем.

І ще одне. Російські інформаційні операції – це завжди енергія для російських наземних операцій. Окупант живиться брехнею та страхом, який за брехнею слідує. Оборонні бої ніколи не бувають простими. І завжди складнішають, коли ворогу вдається використати страх. Тому зараз безпечніше не вестися на емоції, не гнатися за гучністю заголовка, перевіряти кожне інформаційне повідомлення та шукати саме інформацію, а не емоції або чутки, та обов’язково довіряти Силам оборони України. Наші воїни знають, як діяти. І ми працюємо для того – зокрема з партнерами, зокрема із нашим внутрішнім українським виробництвом зброї, – щоб у наших воїнів було чим діяти. Кожному, хто допомагає, – я дякую! Усім, хто б’ється заради України, і бʼється стійко, – дякую! Дякую всім, хто дає результат Україні.

Слава Україні!