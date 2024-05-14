Наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватись: усе досить напружено – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні день дав нам більше можливостей. Перше – Головком Олександр Сирський – він доповів щодо ситуації в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Іще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни – вони знищують окупанта, який намагається просуватися: усе досить напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківські. Зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і я дякую кожному за ефективність.

Друге – міжнародні перемовини. Була сьогодні зустріч із державним секретарем США Блінкеном. Розмова передусім про наш захист і, зокрема, про постачання американської оборонної підтримки. Нам потрібне помітне прискорення постачання. Зараз надто багато часу минає між оголошенням пакетів і реальною появою зброї на передовій. Важливо зробити реалізацію рішень і логістику більш оперативними. Окремо обговорили ППО – системи, яких потребуємо. Зокрема, для Харкова, для Харківщини. Якби зараз ми вже отримали два «петріоти» саме для цього нашого регіону, це б уже дало нам іншу ситуацію у війні загалом. Дякую кожному з партнерів, хто це розуміє і справді старається допомогти. Кожного дня російські терористи завдають ударів ракетами та керованими авіабомбами по Харкову, по інших наших містах і громадах у прикордонні, по наших фронтових позиціях. Критично потрібно збільшувати потенціал нашої ППО, нашої авіації, зокрема й розширювати коаліцію винищувачів, прискорювати тренування й постачання, щоб дати захист від російського терору. Ми знаємо, які реальні можливості є в партнерів. Потрібні чіткі політичні рішення. Звичайно, обговорили із держсекретарем США участь Америки в підготовці та проведенні Саміту миру та зусилля Америки, щоб світ був представлений ширше і щоб Саміт став дієвішим. Зараз такі умови, коли абсолютно реально, щоб світова більшість почала примушувати Росію до миру. До справжнього миру. Ми бачимо, які ставки зараз робить Путін: він прагне повністю адаптувати Росію до війни та розширювати війну, збільшувати тиск. Але це наш тиск – спільний тиск усіх у світі, хто протистоїть війні, тиск на агресора – має спрацювати й має зірвати російські наступальні плани – зірвати і на фронті, і в дипломатичному напрямку. Сьогодні ж провів тривалу й доволі детальну розмову з Президентом Франції Макроном – майже дві години. Я поінформував про ситуацію на полі бою, про наші перспективи, про потреби наших воїнів. Еммануель, пан Президент, підтвердив свою участь у Саміті миру, і власне зміст Саміту у Швейцарії дасть розуміння, які інші кроки зможемо зробити найближчими місяцями заради наближення миру та відновлення повної сили міжнародного права для України, для всіх народів, які зазнають агресії. Сьогодні ж говорив із Президентом Республіки Корея. Ми обговорили участь Кореї в Саміті миру. Вдячний, що Республіка Корея прийняла запрошення на Саміт. Ми обговорили також наші двосторонні відносини та допомогу для України, зокрема в тих сферах, де ми вже маємо результати. І протягом перших тижнів нашого марафону підготовки Саміту миру я особисто запросив уже майже 30 лідерів – маємо багато підтверджень саме участі лідерів з різних регіонів, із різних частин світу. І це важливо – важливо зберігати консолідацію світу заради справедливого миру. Коли це спрацює для України, це зможе спрацювати для будь-якої країни, яка зазнає агресії.

І ще одне.

НАТО. Ми готуємось і готуємо наші позиції перед самітом Альянсу, який запланований на літо. Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України – група, яку очолюють Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен, – представила звіт. Звіт, який буде у всіх тих, хто ухвалює рішення в Альянсі та може вплинути на зміцнення НАТО. Звіт про перспективи України, про необхідність справді сильних рішень для того, щоб не лише припинити цю війну, а позбавити ґрунту будь-які війни в нашому регіоні та в усій Європі. Для цього має бути прибраний дефіцит безпеки у Європі, і зокрема дефіцит безпеки для України. Потрібна сильна позиція Альянсу і чіткий сигнал Москві, що війна нічого їй не дасть. Путіну не вдасться підмінити терором і бомбами принципи й цілі Статуту ООН та право кожного народу самостійно обирати свій державний шлях. Дякую всім, хто допомагає Україні! Слава всім нашим воїнам, кожному й кожній, хто захищає нашу державу та людей!

Слава Україні!