Вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська, але російські обстріли не припиняються, загрози є – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні, в першій половині дня, – Харківщина. Передусім оборонні питання та захист людей.

Провів у Харкові засідання Ставки: Головком, командувачі за напрямками, керівники сектору безпеки – ГУР, Служба зовнішньої розвідки, СБУ, Державна прикордонна служба, МВС, керівники Харківської області. Тобто всі аспекти ситуації. Детально – щодо бойових дій на Харківщині та захисту людей, наших позицій, потреб підрозділів, які захищають наші позиції. Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанська. Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанська. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше.

Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир. Ми повинні примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому – він вирішальний.

Були сьогодні на Ставці також і доповіді щодо подальших намірів окупанта – до всіх варіантів ми готуємось.

Сьогодні теж детально проаналізували ситуацію на Донеччині – на відповідних напрямках. Покровський, Краматорський, інші… Там найбільша кількість бойових зіткнень, найбільш жорсткі обставини. Звичайно, цей напрямок не залишаємо без уваги.

І детально працюємо з партнерами, щоб дати, зокрема, Харківщині, Донеччині, Сумщині та іншим нашим регіонам більше базового захисту, а саме – систем ППО та достатньо далекобійної зброї.

Вже після повернення в Київ говорив із Прем’єр-міністром Польщі Туском. Про наші потреби, про системи «Петріот», які могли б відчутно змінити ситуацію на Харківському напрямку. Окремо обговорили російські терористичні удари по наших регіонах у західній частині України – ту загрозу, яку удари по газовій інфраструктурі несуть усім у Європі, не лише нам, але й нашим сусідам. Ми маємо спільно цьому протидіяти.

Я хочу також сьогодні подякувати Данії – є новий оборонний пакет, 750 мільйонів євро. Це посилення нашої ППО, посилення нашої артилерії. Вчасне рішення, дуже дякую.

І ще одне.

Мав честь сьогодні особисто відзначити наших воїнів, які захищають саме харківські напрямки. Дуже важливо. 57-ма, 42-га, 92-га бригади. Воїни спецпідрозділів ГУР – дякую кожному з вас, хлопці! Кожен наш солдат, кожен сержант, кожен офіцер – хоробрість кожного визначає спільну долю. Я дякую кожному, хто робить усе, щоб наша держава вистояла! Дякую кожному у світі, хто допомагає!

Слава Україні!