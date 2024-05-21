Усі партнери повністю поінформовані щодо актуальних потреб і реальної фронтової ситуації – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні продовжив дипломатичний марафон – марафон підготовки Глобального саміту миру, зустрічі багатьох лідерів, заради реалізації Формули миру, яка може примусити Росію до справедливого миру. Говорив сьогодні з лідерами Румунії, Анголи та Іраку. Запросив їх на Саміт і поінформував про ту роботу, яка вже зроблена і для організації Саміту, і для його результативності. Статут ООН об’єднує всі нації, і всі держави однаково зацікавлені в тому, щоб цілі та принципи Статуту ООН були дійсно робочим інструментом підтримання миру. Щоб це було дієвим.

Окрім того, із Президентом Румунії ми обговорили нашу взаємодію заради безпеки, заради стабільності в нашому регіоні та в усій Європі. Зокрема, оборонну співпрацю України та Румунії. Подякував за підготовку нового оборонного пакета для наших воїнів. Із Президентом Анголи ми обговорили можливості нашої двосторонньої співпраці, і я запросив пана Президента відвідати Україну. З Прем’єр-міністром Іраку теж говорили про відносини між нашими державами, про спільну нашу потребу – потребу в максимальній стабільності ситуації у світі. Дуже важливо, зокрема, те, що працює наш експортний морський коридор, і українське продовольство досягає світового ринку та не допускає фатальних дефіцитів. Це додає стабільності, зокрема й регіону Затоки, і багатьом іншим частинам світу. Цю нашу роботу ми будемо продовжувати, збільшуючи, наскільки це можливо в умовах повномасштабної терористичної загрози Росії, наш, український, внесок у світову продовольчу безпеку. І це також наша власна економічна безпека – український експорт, українські доходи, українські робочі місця в багатьох галузях. Також сьогодні я говорив із Президентом Азербайджану – про енергетичну ситуацію в нашій країні, про співпрацю між нашими державами в цьому напрямку. Зустрівся сьогодні і з міністром закордонних справ Німеччини. Подякував за всю надану підтримку: Німеччина – один із найбільш вагомих наших партнерів. Ми обговорили й подальшу спільну роботу як у безпековій, так і в політичній площині і в європейській нашій інтеграції. Я вдячний Німеччині за розуміння того, як важливо, щоб уже в червні в нас був реальний результат – фактичний початок перемовин щодо вступу України у Євросоюз. Все зараз максимально поєднане: і безпекові питання, і наші оборонні можливості – не тільки України, але й усієї Європи, – і дипломатична робота, і економічна стійкість України. Кожен новий зв’язок України зі світом, кожна посилена комунікація та співпраця – це для нас усіх додаткові можливості забезпечувати захист життя наших людей, наших міст і громад, забезпечувати силу нашої армії та наближати реальний мир.

Сьогодні були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони від міністра оборони України Умєрова та начальника Генштабу Баргилевича. Доповідав і Головком Сирський. Відбулося напередодні чергове засідання формату «Рамштайн» – сьогодні доповіли щодо роботи стосовно наших потреб. Передусім це ППО, броньована техніка, снаряди. Всі партнери повністю поінформовані щодо актуальності потреб та реальної фронтової ситуації. Вдячний кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони партнерів і начальникам штабів партнерів, які дійсно готові допомагати й реалізують обіцянки, які звучать. Увесь зміст комунікації з партнерами має відображатися змістом реальної бойової роботи наших воїнів – тими засобами ураження, які потрібні на передовій. І зараз, цими тижнями, а не десь улітку. Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними, там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, і результати відчутні. Я дякую всім нашим воїнам за влучність, за стійкість.

Дякую всім, хто б’ється та працює заради нашої держави та людей! Дякую всім, хто розвиває наші, українські, зокрема оборонні, можливості.

Сьогодні мав нагоду зустрітися з нашими молодими науковцями, які працюють у різних галузях, а також із зовсім юними науковцями, які поки планують початок кар’єри і планують саме в Україні – це важливо. Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!