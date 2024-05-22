Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 10.30 22.05.2024

Оперативна інформація станом на 10.30 22.05.2024 щодо російського вторгнення.

Слава Україні!

Вісімсот дев’ятнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби загалом відбулося 117 бойових зіткнень, противник завдав чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 55 авіаційних ударів під час яких скинув 84 КАБи, задіяв для ударів 927 дронів-камікадзе, із них – 59 БпЛА «Shahed» та «Ланцет» і 868 FPV-дронів. Загарбники 4094 рази обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти з різних видів озброєння, зокрема, 89 обстрілів відбулося із реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу, пункт управління, артилерійський засіб, два склад боєприпасів та дві РЛС противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також ворог втратив шість танків, 22 бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, засіб ППО, 56 БпЛА ОТР, одну ракету, 59 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки.

У ніч на 22 травня 2024 року противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed». Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (рф) та з території тимчасово окупованого українського Криму. В результаті протиповітряного бою Сили оборони України збили усі 24 «шахеди». Ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Українські воїни рішуче тримають позиції, подекуди контратакують та нищать загарбників.

Вже сьогодні відбулося 46 бойових зіткнень. Окупанти здійснили три авіаудари із застосуванням п’яти КАБів, 583 обстріли позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 58 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку від початку доби вже відбулося дві невдалі спроби загарбників атакувати район села Липці. Втрат позицій не допущено.

За уточненими даними, за минулу добу ворог втратив на Харківському напрямку понад 220 осіб, а також 32 одиниці озброєння та військової техніки, із них знищено танк, броньовану машину, чотири гармати і міномети, дев’ять БпЛА та шість одиниць автомобільної техніки противника.

На Куп’янському напрямку зараз триває п’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське та Макіївка. Ситуація контрольована. Ворог зазнає втрат. Так, зокрема, неподалік Берестового знищено бойову машину піхоти та три бронетранспортери окупантів.

На Лиманському напрямку на цей час відбито спробу загарбників просунутись уперед біля села Невське.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають дві атаки ворога в районі Виїмки. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби противник уже шість разів починав спроби покращити тактичне положення. Атакує з Бахмута, у напрямках Часів Яр, Іванівське та Кліщіївка. Три атаки вже відбито – знищено танк та дві БМД окупантів. А три боєзіткнення ще тривають – але під час штурму в районі Іванівського вже знищено чотири російських бойових машини десанту. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку, у порівнянні з минулою добою, інтенсивність наступальних дій ворога дещо знизилась. Зараз тривають три атаки загарбників з району Очеретиного. Вчорашні 37 атак окупантам дорого обійшлися. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог на Покровському напрямку втратив понад 320 осіб, а також 20 одиниць озброєння та військової техніки: знищено три гармати, чотири автомобілі, п’ять БпЛА, пошкоджено танк, п’ять броньованих машин та два автомобілі противника.

На Курахівському напрямку відбито три ворожих атаки в районах Красногорівки та Новомихайлівки. Триває бій в районі Костянтинівського. Ситуація під контролем Сил оборони.

Від початку доби на Времівському напрямку наші воїни відбили два штурми, в районах Урожайного і Старомайорського. Втрат наших позицій не допущено. На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував українських захисників на плацдармі на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!