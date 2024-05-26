Багато лідерів засудили російський терор; важливо, щоб таке засудження привело до справедливих наслідків – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Увесь день сьогодні в Харкові триває розбір завалів на місці влучання російських бомб по гіпермаркету – будівля вщент згоріла. Станом на цей час відомо про загибель 14 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загальна кількість загиблих може бути більшою – після пожежі потрібні ще додаткові експертизи, додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих. Кількість поранених – понад 40. Кожному надається необхідна допомога. До робіт на місці цього російського теракту залучені, як і потрібно, всі необхідні служби – сотні людей працюють: ДСНС, поліція, психологи, необхідна техніка. Допомагає обласна та міська влада. Дякую кожному й кожній, хто підтримує людей і підтримує наш Харків. Багато лідерів, представників держав і міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову, засудили російський терор. І важливо, щоб таке засудження привело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті в нас з’явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст. І щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів так, як били б по будь-яких інших терористах – знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя. Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ. Знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити. Дякую кожному, хто підтримує нас у цьому. Будемо працювати з партнерами й заради того, щоб прискорити та збільшити постачання F-16 для України. Це теж додасть нам захисту і від терористичних ударів по наших містах, і від тиску російської армії на фронті.

Сьогодні говорив із генералом Сирським. За цей день найбільш гарячий напрямок – Покровський на Донеччині. Але й на Харківщині, зокрема в районах Вовчанська та Липців, окупант не полишає спроб атакувати. Наші підрозділи, наші воїни роблять величезну справу – стримують цей російський тиск і знову доводять, що російські божевільні можуть планувати різне проти України, але стійкість українців, сміливість наших воїнів справді вирішує все на цій війні.

За підсумками боїв цього тижня є за що відзначити воїнів нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 92-ї окремої штурмової бригади. Дякую вам, воїни, за силу саме на Харківщині. І також відзначу воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади та 47-ї окремої механізованої бригади за бої на Покровському напрямку. Також відзначу спеціальні підрозділи ГУР – і за оборону Харківщини, і за протидію російським штурмам у районі міста Часів Яр. Дякую! Відзначу й наших прикордонників. І за участь у боях на фронті разом з усіма Силами оборони та безпеки, і за знищення російських ДРГ. Зокрема, воїни Державної прикордонної служби України з бригади «Гарт», Львівського та Чопського загонів захищають нашу державу в районі Вовчанська. Особливо проявили себе солдат Олексій Фролов, старший солдат Ярослав Остапчук, молодший сержант Павло Гриб, сержант Ілля Троцюк, старший сержант Петро Габель. Дякую! Варто відзначити і незмінний героїзм спецпідрозділу ДОЗОР, прикордонників Житомирського та Сумського загонів, бригади «Помста». Чернігівський загін, воїни якого воюють на Донеччині, Курахівський напрямок. Дякую! Особливої подяки заслуговують наші солдати Віталій Муха та Віталій Красько і штаб-сержант Андрій Вітченко. Молодці, хлопці!

І сьогодні, у День Києва, я хочу подякувати всім нашим воїнам, кожному й кожній, хто захистив нашу столицю, хто допомагав, додавав сил, волонтерив і, захистивши Київ, захистив усю нашу державу. Дякую вам!

Слава Україні!