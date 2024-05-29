Зірвати Глобальний саміт миру Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні наша вдячність Швеції: є новий і дуже вагомий військовий пакет для наших воїнів. Суттєве зміцнення. Вчора – в дорозі в Україну після відрядження – якраз говорив із паном Прем’єр-міністром Крістерссоном і про ситуацію на полі бою, і про те, що нам зараз потрібно. Ми працюємо по максимуму, щоб зробити більш ефективною нашу ППО, і Швеція надає Україні спеціальні літаки радіолокаційного спостереження, також у цьому пакеті – бронемашини, снаряди. Загальний обсяг пакета – майже мільярд двісті мільйонів євро. Дякую, Швеціє! Один із найбільш принципових наших партнерів, і завдяки Швеції – вже тисячі життів в Україні врятовані.

Сьогодні ж заслухав доповіді Головкома, начальника Генштабу, міністра оборони нашої держави щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших дій. Увага всім напрямкам, і особливо Покровському та Курахівському на Донеччині, а також Куп’янському та іншим напрямкам на Харківщині. Вдячний кожному підрозділу, який робить усе необхідне для того, щоб стабілізувати фронтову ситуацію. Готуємось і до подальшої активності ворога – чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково. І так само готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться. Зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією. І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу. На жаль, зло вміє адаптуватися й зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав і міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль.

Сьогодні провів тривалу нараду з усіма нашими посадовцями, які працюють на підготовку Саміту. Були і команда Офісу, і урядовці – Прем’єр-міністр, міністри, і Верховна Рада була представлена – спікер парламенту по лінії міжпарламентських зв’язків зараз контактує з багатьма державами. Поставив завдання майже у щоденному режимі давати деталізацію щодо держав, які ще потребують нашої роботи, щоб бути на Саміті, і держав, які вже підтвердили свою участь, – щоб Саміт був саме таким дієвим, який потрібен для наближення реального миру. Дякую всім лідерам, які допомагають! Дякую кожному й кожній у світі, хто цими днями – буквально на телефоні, постійно в контактах, у перемовинах, щоб цей глобальний формат міг стати прикладом – прикладом того, як спільна робота різних націй світу може відновлювати дієвість Статуту ООН і примушувати агресора до миру.

Сьогодні говорив із Прем’єр-міністром Австралії – Австралія теж підтвердила свою участь у Саміті. Говорив і з Генеральним секретарем ООН – про підготовку Саміту, про те, як важливо, щоб система ООН була дієвою і щоб ООН завжди була частиною справді миротворчих зусиль. І кожен день надалі буде таким же активним у нашій міжнародній роботі заради України – заради нашої незалежності, нашого миру.

Слава Україні!