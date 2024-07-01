Цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба — звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Доповідь військових вранці. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич. Про ключові фронтові напрямки, а це і Покровський, й інші на Донеччині, і Харківщина. Також обговорили деякі наші принципові рішення – кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну. Для Росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України. Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією. Відповідні процеси йдуть пліч-о-пліч. І я дякую всім, хто проявляє достатню стійкість, достатню рішучість, достатню власну активність, у тому числі зберігаючи мобілізацію світу на нашу підтримку. Попри все. Попри будь-які політичні хвилі й зміну настроїв. Усіх у світі ми обʼєднуємо тим, що прагнемо справедливості – і тільки цього – для себе, а отже, для будь-якої нації, яка може так само постраждати від зовнішньої агресії.

Сьогодні провів кілька нарад з міжнародниками: команда Офісу, МЗС. Ми детально пройшлися всіма планами на липень. І цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба та в наближенні реальної безпеки для нашої країни. Чітко бачимо, що маємо реалізувати в перемовинах із партнерами, передусім американськими. Сьогодні ж зустрівся з делегацією Конгресу – двопартійна делегація Палати представників. Подякував Америці, усім американським друзям України та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Дуже важлива незмінна віра в те, що життя має перемогти російську війну й усі путінські ворожі амбіції. Це абсолютно можливо. Але можливо за умови збереження не лише нашої сміливості, але й сміливості партнерів. Далекобійна зброя, винищувачі для України достатньої якості та кількості, більше систем ППО – це те, що впливає на весь хід цієї війни і має впливати виключно в наших інтересах – у спільних інтересах усіх народів, які цінують життя і хочуть мирного світу. І це буде. І для цього потрібне американське лідерство. Також ми готуємо подальші спільні кроки з партнерами у Європі, і наступні місяці мають показати прогрес у наближенні України до Євросоюзу. Це і процедура скринінгу, і підготовка умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС. Будуть і нові двосторонні безпекові угоди з нашими партнерами.

І ще одне. Щойно говорив із Президентом Гамбії. Подякував за участь представника цієї країни в першому Саміті миру та за підтримку комюніке Саміту. Ми вважаємо, що Формула миру є надійною основою для того, щоб не лише Україна, а й кожна нація світу могла зміцнити свою безпеку: продовольчу, енергетичну – всі форми безпеки. Скоро почнеться робота відповідних груп за пунктами Формули миру. Ми разом з багатьма лідерами та країнами – ми зробимо все, щоб Статут ООН дійсно працював – для нас і для всіх у світі. Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!