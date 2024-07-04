Трагедія в Німеччині. Хто вбив 9-річну Валерію з Павлограду? Батько бореться за другу дитину

Дев’ятирічна біженка з Дніпропетровщини стала жертвою вбивства у Німеччині. Українці й досі обговорюють подробиці цієї страшної події. Дівчинка загадково зникла, а згодом її тіло знайшли за кілька кілометрів від будинку, де мешкала родина. Головний підозрюваний – новий кавалер її матері. За що вбив дитину? Чому матір проігнорувала поховання рідної доньки? Та як цей жах переживає батько дівчинки, який з перших днів вторгнення став на захист України?

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