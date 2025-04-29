Обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні. Взяв участь у роботі саміту Ініціативи трьох морів – це один із форматів, які об’єднують наш регіон – від Чорного моря до Балтійського та Адріатики. Правильний формат – те, що наближає нас до Європейського Союзу. Наша пропозиція – зробити формат більш практичним. Політика в ньому вже відображена достатньо, тепер варто додати конкретики – і не тільки в тому, що стосується логістики та стосується транспортних шляхів. Зараз, після блекауту в Іспанії та Португалії, після всіх російських ударів по нашій енергетиці, після об’єктивно непростих змін на газовому ринку Європи, для всіх у Європі очевидно, що потрібно більше спільних проєктів, більше допомоги один одному саме в енергетиці, в інших питаннях критичної інфраструктури: зв’язок, трубопроводи, безпека портів. Український внесок у це може бути значним, і ми пропонуємо партнерам робити разом більше саме на цих напрямках. Сьогодні ж обговорювали підготовку нового рішення Ради національної безпеки і оборони. Важливо й надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва й торговельні операції. Українські санкції стараємося по максимуму синхронізувати з усіма в Європі, щоб це було спільною позицією, і вже маємо хороші результати. Зокрема, у закритих російських виробництвах, які працювали на їхню «оборонку». Готуємося також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків – обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що в них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну.

Говорив сьогодні із Головкомом Сирським: воїни тримають позиції, захищають нашу державу, я хочу подякувати кожному, хто стійкий заради України, хто працює заради незалежності України.

Слава Україні!