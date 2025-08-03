Наша мета – це повна й ефективна інтеграція Повітряних сил України з силами НАТО – звернення Президента

Шановні українці!

Сьогодні ми дякуємо нашим воїнам Повітряних сил – їхній професійний день. Героїчні люди. Сьогодні особисто їм подякував, відзначив нагородами, а також дуже важливі були доповіді щодо розвитку наших Повітряних сил, усіх елементів: і це бойова авіація, це наші зенітні ракетні війська, це радіотехнічні війська – усі елементи отримують належну силу. Тільки за цей рік наші Повітряні сили отримали «міражі» – бойові машини з Франції, також додаткові F-16. Будуть ще. І сьогодні ми затвердили наступні етапи розвитку бойової авіації – нові платформи, нові кроки в інтеграції наших сил з військами партнерів. Наша мета – це повна й ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО, що точно дасть більше можливостей українському захисту та водночас зробить нашу державу ще більш міцною частиною захисту Європи. Комплексно працює система управління нашою бойовою авіацією, її розвитком – у Збройних Силах, у Генеральному штабі, у Міністерстві оборони України. Я хочу подякувати всім фахівцям.

Сьогодні я призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил – він майже рік виконував обов’язки командувача, і багато-багато всього зроблено. Важливо, щоб і надалі всі працювали саме командою – у державних структурах і з партнерами, з професійною спільнотою.

Була сьогодні також доповідь секретаря РНБО, зокрема про підготовку нових засідань Ставки, і серед питань – стан протиповітряної оборони, нові системи, які зайдуть в Україну. Готуємось до опалювального сезону, і, звісно, посилення ППО, антишахедні рішення, наше виробництво зброї – це один з елементів підготовки до зими. Також критична інфраструктура, її стан, необхідні рішення – усе це теж питання на Ставку.

Рустем Умєров доповів сьогодні ж про свою комунікацію з російською стороною: готується обмін 1200 наших людей, які зараз у полоні. Ми маємо звільнити всіх – всіх наших військових, всіх наших цивільних. Як би не було складно. Керівник Офісу Андрій Єрмак доповів про комунікацію з нашими партнерами, зокрема з американцями: Сполучені Штати Америки налаштовані допомагати. Я хочу подякувати за це. Тиск на Росію дійсно може спрацювати – може спрацювати саме так, щоб вони відчули наслідки затягування війни.

Сьогодні провів також нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети, і перший пакет уже сьогодні застосований. Санкції проти капітанів російського тіньового флоту, і будемо синхронізовувати все це – всі ці пакети – з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій. Погодив на наступний тиждень синхронізацію санкцій партнерів у нашій юрисдикції: необхідні рішення партнерів мають бути підтверджені українськими санкціями.

І ще одне. Я хочу подякувати нашим людям у Херсонській області, у Миколаєві, у наших містах та громадах на Півдні, на нашій Харківщині, на Сумщині. Всюди, де постійні російські удари по звичайних будинках, по енергетиці, фактично просто по життю людей. І завжди є робота по відновленню, завжди наші роблять максимум, щоб урятувати людей. Дякую вам! Дякую! Дякую кожному, хто так працює – заради нашої держави, заради наших людей. Дякую всім, хто з Україною.

Слава Україні!