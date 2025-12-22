Сьогодні вже повертається наша переговорна команда, і зранку очікую повну доповідь щодо підготовлених документів – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні вже повертається наша переговорна команда після зустрічей в Америці з представниками Президента Трампа, і зранку завтра я очікую повну доповідь щодо підготовлених документів. Багато пропрацювали, і передусім документи про гарантії безпеки, а також 20 пунктів основного документа – базової рамки, яку обговорювали українська та американська делегації. Рустем Умєров та Андрій Гнатов завтра будуть доповідати. Важливо, щоб американська сторона могла досягти й відповіді від Росії – реальної готовності цієї держави зосередитися на чомусь іншому, не на агресії. Звісно, після стількох років спочатку гібридної війни, тепер повномасштабної слабо віриться, що Путін зможе жити без убивств і вторгнень. Але зниження ціни на російську нафту, сильні санкції світу, продовження всіх інших форм тиску – це те, що переконає навіть таку вперту особу. Путін воює, поки має гроші, щоб купувати лояльність і свого оточення, і російського населення та водночас платити за вбивства на фронті. І за цей рік багато вже зроблено, щоб грошей у російської воєнної машини стало менше. Я вдячний усім нашим воїнам за дипстрайки – зараз майже кожної доби є результат. Особливо це відчутно в дипстрайках проти російського нафтового експорту. Добре, що Євросоюз, Америка та інші партнери тиснуть на російський експорт газу й нафти. Танкери, які Росія використовує, щоб заробляти на війну та утримання путінських друзів, усе частіше отримують проблеми в ключових акваторіях. Будуть і нові санкції світу проти танкерів та всієї інфраструктури такого експорту: компаній, страховиків, капітанів і команд безумовно. Готуємо й наші нові санкційні пакети проти різних осіб – не тільки російських, – які працюють на оборонну промисловість агресора. І наші санкційні пропозиції завжди враховуються партнерами. Це один із пріоритетів нашої зовнішньої політики – щоб українські санкції були синхронізовані з партнерами. Сьогодні саме такі завдання оновив для українських дипломатів – привітав їх із професійним днем, і подякував кожному, хто реально працює на нашу зовнішню політику, на те, щоб Україна була результативною у зовнішніх справах, бо це зараз – одна з основ нашого захисту. Українська сила – це єдність зі світом, і зараз ми досягли найбільшого рівня цієї єдності. Ще ніколи у своїй історії Україна не мала такої підтримки партнерів, як у цей час. Досягти такого рівня було непросто, як непросто й місяць за місяцем утримувати увагу світу до України – попри все. Ми не дали забути про Україну, не дали іншим темам і проблемам перекрити увагу до України. Суспільства партнерів підтримують нас – нашу державу, наш захист, і це вагомо, це дає нам силу захисту.

Сьогодні також мав честь подякувати нашим українським енергетикам – усім нашим героям, які долають Росію буквально щодня своєю роботою. Відновлюють генерацію. Відновлюють постачання. Відновлюють нормальне життя для українців. І дійсно Україна може пишатися фаховістю наших працівників енергетики. Дякуємо вам.

І ще одне. Сьогодні ми говорили з Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Серед іншого я попросив Руслана разом із депутатським корпусом, також разом із урядовцями, з представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції по визначенню нових і логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря. Бувають погані календарні співпадіння – і війна внесла багато таких змін. Коли дні трагедій припадають на дні професійних свят. Або коли в один день із радянських часів і перших років незалежності – кілька зовсім різних професійних днів. Все це варто впорядкувати. Дякуємо всім, хто допомагатиме. Як справжнє Різдво було сприйняте легко – на 25 грудня, – так само інші дати мають бути справедливими та коректними. Дякую всім, хто працює на нашу державу та людей!

Слава Україні!