Доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Довгий сьогодні день. Нещодавно провів нараду енергетичну – найголовнішу сьогодні. Багато питань. Денис Шмигаль призначений першим віцепрем’єром та міністром енергетики України, ключове його завдання – це впоратись із надзвичайною ситуацією, яка є в енергетиці зараз через російські удари та жорстку зимову погоду. Окремо проаналізували ситуацію в частині наших міст – особливо складно в Києві. Також Одеса, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, іще деякі інші наші міста й регіони. Багато бачимо – зроблено, зокрема, у Харкові – там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності – треба зараз все це терміново виправляти. Повинні бути рішення. Юридично буде зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці, це дасть більше можливостей. Кабінет Міністрів України максимально спростить усе, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Нуль бюрократії. Доручив збільшити можливості імпорту електрики – усі бізнесові можливості. В Києві та інших містах має бути більше пунктів підтримки людей, набагато більше – Пунктів Незламності. Я доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє. Урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально.

Я хочу окремо подякувати всім енергетичним компаніям, обласній і місцевій владі, усім, хто готовий працювати разом із нами, з державними інституціями. Згуртованість повинна бути максимальною заради спільних результатів.

Я провів нараду з новим міністром оборони України Михайлом Федоровим. Перший пріоритет – захист неба. Рішення, завдання – усе є в нього. Треба підтримати фронт. Забезпечення бригад, фінансування, постачання дронів – буде трансформація. Окремі завдання є для дипломатів – усього українського дипломатичного корпусу, який повинен жити тими ж проблемами, тими ж емоціями, тими ж цілями, що і всі українці. Треба більше підтримки для нашої держави та людей, для нашої стійкості, для відновлення. Необхідні запити партнерам зроблені.

І ще одне.

Говорили сьогодні з Рустемом Умєровим та нашими іншими учасниками переговорної групи. Треба активно рухатися щодо документів. По гарантіях безпеки, по економічних угодах, по політичному документу також. З нашої сторони – максимальна продуктивність. Очікуємо також енергійної роботи з американської сторони. Я особисто дуже очікую. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною.

Слава Україні!