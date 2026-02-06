Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 06.02.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 06.02.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1444-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6235 дронів-камікадзе та здійснив 3044 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Зелена Долина, Левадне, Орли, Просяна Дніпропетровської області; Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне, Лісне, Любицьке, Долинка, Зелена Діброва Запорізької області; Веселе Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, наземну станцію управління БпЛА, вісім засобів ворожих РВіА, чотири райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 76 обстрілів, в тому числі чотири – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та у бік Ставків, Діброви.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного, Платонівки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив три атаки, у районі Злагоди та у бік Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів – у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Залізничного, Прилук, Варварівки, Святопетрівки, Зеленого.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 720 осіб. Також наші воїни знешкодили шість танків, 11 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 826 безпілотних літальних апаратів, 162 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!