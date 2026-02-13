Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 13.02.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 13.02.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1451-ша доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони стійко відбивають спроби окупантів просуватися, розбивають плани та завдають ворогу значних втрат на різних ділянках фронту.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, 90 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7045 дронів-камікадзе та здійснив 3281 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка, Новоукраїнка, Малинівка, Великомихайлівка, Старомлинівка, Шевченківське, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Голубкове, Данилівка, Зелена Долина, Кам’янка, Воздвижівка, Барвінівка, Верхня Терса, Велика Новосілка, Солодководне та Миколаївка.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один склад боєприпасів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 64 обстріли, з яких два – із застосуванням РСЗВ, та завдав одного авіаудару – скинув три КАБ. Протягом доби зафіксоване одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів, Охрімівка, Колодязне, Графське, Приліпка, Вовчанські Хутори, Рибалкине та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Ставків, Середнє та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку наступальних дій загарбників не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Удачне, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне та Іванівка.

На Олександрівському напрямку противник активних штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 24 атаки окупантів – у районах Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного.

На Оріхівському напрямку штурмових дій ворога не відбувалось.

На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 800 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, три бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 1239 безпілотних літальних апаратів, 16 ракет та 127 одиниць автомобільної техніки.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!