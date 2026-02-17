Ми готові швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни, питання лише до росіян – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Передусім про масований удар, яким росіяни цей день почали. Двадцять дев’ять ракет різних типів було, 25 вдалося збити. Це важливий результат нашої протиповітряної оборони, і ще раз підкреслюємо, що ППО – це щоденна потреба. Дякую всім партнерам, які це розуміють. Навіть день старту чергових форматів у Женеві – тристоронніх, двосторонніх з Америкою – Росія зустрічає ударом. Це дуже чітко демонструє, чого Росія хоче й на що вони налаштовані. Було ще майже 400 дронів. Загроза ударів не зникає. Холодна погода сама по собі приваблює Росію, і вони й далі будуть намагатися поставити зиму на службу війні. Тому треба бути й надалі дуже уважними всім нашим воїнам, які захищають небо. Дякую, хлопці, за влучність. Також треба бути максимально активними всім українським дипломатам, які повинні забезпечувати результат у постачанні ракет для ППО, також – міністру оборони. Щойно була нарада у нас з міністром Федоровим. Ми визначили пріоритети, і треба, щоб постачання працювало. Буде цими тижнями також значна кількість форматів із партнерами – різні перемовини, різні зустрічі. Ми будемо говорити й про те, що Європа потребує свого виробництва ракет для ППО. Усіх типів ракет, які реально потрібні. Зараз уже є певні кроки: розбудова виробництв, розширення. Але швидкість цієї роботи ще недостатня. Обсяги можливого виробництва теж заслуговують на збільшення. Україна ще роки тому говорила про це з Америкою, зокрема про необхідність створити у Європі достатні виробництва ракет, зокрема для «петріотів». Були обіцянки ліцензій, але Америка на це зрештою не пішла. Хоча ми пропонували виробництво і в Україні, і спільне з партнерами по НАТО в регіоні – з Румунією, з Польщею тощо. Такі рішення, такі виробництва точно змогли б посилити всіх нас, всю Європу. Я впевнений: Європа все ж зможе забезпечити себе необхідними обсягами та силою захисту. Але було б значно краще для всіх, щоб такий результат був досягнутий швидше.

Увесь день сьогодні в Одесі тривають роботи після нічних ударів. Були значні знеструмлення в Одесі й також у населених пунктах Одеського району. Люди залишились також без тепла й води. На жаль, на цей час відновлення ще не відбулося, роботи триватимуть. Я доручив надати Одесі всю необхідну підтримку, прискорити відновлення. Буде ще сьогодні доповідь делегації – після першого раунду перемовин у Женеві. Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів – питання передусім американській стороні, яка і нам, і Росії пропонувала утриматися від ударів. Україна готова. Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально – ми захищаємо свою державу, свою незалежність. Так само ми готові швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни. Питання лише до росіян: чого вони хочуть. І також чи будуть наслідки для Росії за те, що «шахеди», ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія, дипломатія й тривалий мир.

Ще одне.

В усіх цих російських ракетах і дронах, які були застосовані сьогодні, – тисячі компонентів, які Росія сама не виробляє. Пʼять «іскандерів-М» – це щонайменше 75 критичних компонентів не російського виробництва. Три ракети «Х-101» – це майже 160 компонентів, які Росія не може сама замінити. Кожен «шахед» – це сотні таких компонентів, які завозяться у Росію з інших країн, і не тільки від китайських компаній, до речі. Ще Європа, Америка, Японія. Це не тільки для нас в Україні, але й загалом для глобальної безпеки важливо, щоб партнери реально блокували ланцюжки постачання в Росію критичних компонентів для виробництва зброї. І також щоб самі компанії краще слідкували, куди потрапляють їхні компоненти. Росія без таких зв’язків зі світом нічого не може: вони не здатні бути сильними в повній ізоляції. Саме тому блокування і тиск справді можуть спонукати агресора до зміни політики. Але це залежить від рішучості світу. Я дякую всім, хто діє сильно, щоб агресор втрачав можливості затягувати цю війну. Я дякую всім, хто допомагає нам, хто допомагає Україні.

Слава Україні!