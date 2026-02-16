Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 16.02.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 16.02.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1454-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони продовжують відбивати спроби окупантів просуватися, розбивають плани та завдають ворогу значних втрат на різних ділянках фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинув 224 керовані авіабомби. Крім того, застосував 4757 дронів-камікадзе та здійснив 3387 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 121 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новоукраїнка, Великомихайлівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Залізничне, Долинка, Григорівка, Зарічне, Юльївка, Малинівка, Гірке та Блакитне. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 143 обстріли, з яких чотири — із застосуванням РСЗВ. Протягом доби зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Ветеринарне, Вовчанські Хутори та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Дронівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Миколайпілля, Новопавлівка, Степанівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та Сергіївка.

На Олександрівському напрямку противник атакував 21 раз. Намагався просунутися у бік Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки, Нового Запоріжжя, Злагоди та Рибного.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів — у районах Гуляйполя та в бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого та Криничного.

На Оріхівському напрямку агресор проводив активні наступальні дії у напрямках Степногірська, Павлівки, Лук’янівського та Щербаків.

На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також ворог втратив чотири танки, п’ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, один засіб ППО, 601 безпілотний літальний апарат та 169 одиниць автомобільної техніки.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!