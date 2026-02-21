Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 21.02.2026

Оперативна інформація станом на 08.00 21.02.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1459-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 89 авіаційних ударів, скинувши 229 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 7846 дронів-камікадзе та здійснив 2967 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 69 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Великомихайлівка, Писанці Дніпропетровської області; Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Копані, Комишуваха, Юліївка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, артилерійську систему, три пункти управління та склад боєприпасів російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 5 авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські Хутори, Кругле.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та у бік Новоосинового й Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед в районі Зарічного та у бік Дробишевого, Лимана й Ставків.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки й Озерного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції, у районі Степового.

На Гуляйпільському напрямку противник 18 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Варварівки, Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку, противник тричі атакував у районах Степового, Малих Щербаків і Степногірська.

Минулої доби ворог здійснив три невдалі спроби наступу на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, три бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один вертоліт (підтверджено за попередній період), 1527 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 183 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!