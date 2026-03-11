Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 11.03.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 11.03.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1477-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 85 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9378 дронів-камікадзе та здійснив 3817 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Покровське, Просяна, Олександрівка, Чорненкове; у Запорізькій області: Воздвижівка, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Щербаки, Блакитне, Веселянка; та Козацьке на Херсонщині.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили та техніки, п’ять пунктів управління, один склад, дві артилерійські системи і один інший важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 127 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням 11 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Зибино та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Петропавлівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве та Ставки.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 10 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Рай-Олександрівки, Дронівки, Платонівки, Різниківки, Ямполя та Пазено.

На Краматорському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Русиного Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка та Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази у районах Тернового та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Зарічного, Варварівки, Лугівського, Мирного, Гіркого, Святопетрівки та Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався покращити свої позиції поблизу Щербаків та Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог атакував у районі острова Великий Вільховий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 990 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, три бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2157 безпілотних літальних апаратів, 281 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!