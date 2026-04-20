Україна має увійти в наступну зиму підготовленою, відповідальність за це персональна для всіх керівників – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні найголовніше – з усіма регіонами та з урядовцями ми перевіряємо роботу з об’єктами енергетики та інфраструктури. Це об’єкти, критичні для проходження зими і які на наступний опалювальний сезон мають бути повністю функціональні та надійно захищені. Ми пройшли цю зиму, було дуже непросто. Дякую всім, хто справді працював, щоб допомогти нашим людям подолати наслідки російських ударів. Ніхто зараз не скаже, якою буде ситуація наступної зими. Ми надіємося, що дипломатія спрацює, але повинні бути готовими до будь-яких варіантів розвитку подій. Тому для кожного нашого регіону визначені об’єкти, які потребують особливого захисту, та об’єкти, які потребують першочергової відбудови після ударів цієї зими. Термін виконання всі громади знають. Графік жорсткий. Це стосується також і альтернативних джерел постачання електрики та тепла, особливо в містах, як Київ, де багато залежить від централізованого постачання, яке для Росії завжди – головна мішень. Побудувати захист, підготувати резерви, дати достатній обсяг постачання тепла та електрики – це завдання для всіх рівнів влади. Обласна влада, місцеві влади мають свою частину відповідальності й мають поставитися до цього на сто відсотків серйозно. На жаль, станом на зараз не всі області, не всі громади виконують те, що треба, але ми будемо слідкувати максимально, щоб кожен регіон був підготовлений. Сила підготовки України, так само як і сила захисту України, – це інвестиція в дипломатичний процес. Україна не відмовляється від перемовин – ми постійно на контакті з усіма партнерами, які важливі. І постійно на контакті з американською стороною – як безпосередньо через наших представників, так і через друзів України, які підтримують дипломатію. Звісно, будемо намагатись і надалі знайти такий варіант, щоб Росія пішла на закінчення війни. Але яким би не був розвиток подій, Україна має ввійти в наступну зиму підготовленою. Відповідальність за це персональна для всіх керівників. Зараз у роботі тільки нових об’єктів більше 400, ще сотні потребують додаткової роботи після цієї зими. По кожній громаді має бути чітке розуміння, хто відповідає за підготовку, – від Києва до всіх областей.

Сьогодні ж дуже детально ми говорили з начальником Генерального штабу, говорили з командувачем Повітряних сил, з міністром оборони по протидії «шахедам» та іншим ударним дронам. Особливо в тих регіонах, де загроза дуже близько: Чернігівщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсон, Миколаївщина, Одеська область, міста, громади нашої Дніпровщини. Обсяг виробництва перехоплювачів у країні має бути достатнім для тих запитів, які є. Ми проговорили сьогодні напрямки та міста, на які треба збільшити постачання. Працюємо також і щоб Україна нарощувала протидію реактивним «шахедам». Я хочу подякувати усім компаніям-виробникам, які пропонують необхідні рішення.

Говорили сьогодні також із дипломатами – по активності на цей квітень, на перші тижні травня. Ми визначили формат роботи із Євросоюзом для розблокування пакета підтримки для України та продовження цілком справедливих обмежень Росії через війну. Ми бачимо, що правильні зміни у європейській політиці можливі, і треба підготувати відповідні рішення і щодо пакета підтримки для України, і щодо відкриття кластерів, і щодо санкцій проти Росії. Відсутність нових санкційних кроків деморалізує захисників об’єднаної Європи і налаштовує Росію продовжувати цю війну та загалом свою агресивність. Не можна давати сигналів слабкості від Європи. З українського боку як ми й говорили, так і будемо працювати – цілком конструктивно з кожним партнером та з ЄС у цілому. Розраховуємо на такий же підхід партнерів – потрібні рішення. Надав нашим дипломатам відповідні інструкції.

Ще одне. Сьогодні Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що зібрано достатньо доказів та вже повідомлено про підозру тим двом патрульним поліцейським, які не захистили людей під час нападу в суботу в Києві. Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину та побачив, що відбувається, бачив поранених, бачив дитину та інших звичайних людей на місці події. Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю. Але втекли. Повинна бути відповідальність. Розраховую, що наступні процесуальні кроки щодо них не будуть затягуватись. І мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше НЕ було. Має бути безпека для всіх.

Слава Україні!