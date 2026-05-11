Стараємося зробити все можливе, щоб ми могли в Україні або спільно з партнерами виробляти достатньо антибалістичних ракет – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Провів Ставку, головне питання на цій Ставці – російські авіабомби, наш захист від них. Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність, і інші методи захисту. Так само ми працюємо, щоб були наші українські аналоги такої зброї. Зараз ми зібрали всі наявні технологічні рішення, наявні запити, і на наступну Ставку завдання – визначити те, що можна й варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб, і щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу. Український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності в нашої держави є.

Сьогодні секретар РНБО Рустем Умєров доповів по результатах зустрічей в Америці. Були зустрічі як на політичному рівні, так і на технологічному – з американськими компаніями. Америка залишається в дипломатичному процесі. Ясно, що війна в Ірані привертає зараз найбільше уваги Америки та Президента Сполучених Штатів. Але там є пріоритет і підтримка американського народу закінчити і цю війну у Європі.

І саме російська війна впливає глобально на технологічні зміни – на жорсткий розвиток самої технології війни. Через цю російську агресію вбивства стали більш масштабними і загрози – більш небезпечними, особливо все, що стосується дронів. Багато, багато партнерів це розуміють: і вже 20 держав працюють з Україною на різному рівні, щоб були в нас із ними Drone Deals. З частиною країн вже є політичні домовленості, і будуть контракти виробників, вже наша військова експертиза дає результати. З частиною країн невдовзі ми підпишемо політичні угоди. Розпочали підготовку такої угоди – Drone Deal – також із Канадою, це дуже вагоме розширення безпекової співпраці. Як на американському напрямку, так і у Європі ми стараємося зробити все можливе, щоб ми могли тут, в Україні, або спільно з партнерами виробляти достатньо антибалістичних ракет. Це постійне наше завдання – додаткові ракети для ППО. І найкраще, звісно, виробляти самостійно або разом із тими, хто може швидко збільшити виробництво, бути технологічно на рівні. Це одне з найбільш складних завдань, стратегічне завдання для України, – щоб виробляти всі типи ППО, всі необхідні системи зброї в Україні або разом із Європою.

Сьогодні був в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Ми говорили, зокрема, про можливості спільного виробництва зброї: вже разом із Німеччиною ми робимо дрони, ми будемо збільшувати цей напрям. Я вдячний Німеччині за допомогу ППО – справді допомога лідерська, ми це цінуємо. Важливо, що є і суттєва допомога в енергетичній сфері. Дуже розраховуємо на додаткове постачання енергетичного обладнання від Німеччини. Ми готуємось до роботи на рівні Е3 – Британія, Франція, Німеччина. Формат потрібен для нас, для України.

Ще одне.

Наше українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи – новацій, які нам потрібні. Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню. У червні ж ми очікуємо на перші транші з європейського пакета підтримки для України – 90 мільярдів євро на два роки. Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі із Єврокомісією, щоб це не затягувалося. Внутрішня наша стійкість, сильна зовнішньополітична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони.

Я хочу подякувати всім, хто працює заради України. Я дякую кожному, хто нам допомагає! Я дякую всім, хто б’ється, захищає нашу державу.

Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували. Бачимо й те, що Росія не має наміру цю війну завершити, ми готуємося до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше.

Слава Україні!