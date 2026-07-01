НОВІ КОНТРАКТИ ТА ВИЩІ ВИПЛАТИ: ДЕРЖАВА ПОСИЛЮЄ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ

Ухвалені Верховною Радою зміни до Бюджету-2026 дозволять суттєво розширити програми соціального захисту для військовослужбовців. Йдеться не лише про збільшення виплат, а й оновлення системи контрактної служби та створення додаткових стимулів для бойових командирів.

Це стане можливим завдяки залученню додаткового фінансового ресурсу в межах підтримки Європейського Союзу в розмірі 45 млрд євро та збільшенню фінансування сектору безпеки й оборони на 1,56 трлн гривень.

«Будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії. Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має почати вже в червні», – заявив Президент України Володимир Зеленський.

Нові підходи мають зробити службу більш прогнозованою та зрозумілою для військових, а також сприяти залученню нових бійців до лав Збройних сил України.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що держава вже забезпечила необхідне фінансування для реалізації цих рішень.

«Збільшуємо бюджет на оборону та безпеку на 1,56 трлн гривень. Це один із найбільших ресурсів, який держава спрямовує на зміцнення Сил оборони. Додаткові кошти дозволять забезпечити потреби військових, посилити оснащення армії та підтримати реалізацію ключових оборонних програм», – зазначила вона.

Голова партії «Слуга Народу», Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко зазначив, що ухвалені парламентом зміни до Держбюджету підтверджують послідовну позицію Верховної Ради щодо системної підтримки Сил оборони та посилення захисту України.

«Пріоритет державних рішень незмінний – це оборона, безпека та захист. Верховна Рада України підтверджує це реальними діями, зокрема проголосувавши за зміни до Держбюджету. Таким чином спрямовано додаткове фінансування на потреби Сил оборони та підтримку захисників і захисниць нашої держави. Важливо робити максимум для посилення української армії та захисту українського народу від ворожої агресії», – наголосив Олександр Корнієнко.

Крім збільшення виплат для особового складу, передбачено додаткову підтримку командирів, які мають значний бойовий досвід.

Реалізація окремих рішень розпочнеться вже найближчими місяцями.

«Під час війни в країні підтримка військовослужбовців залишається беззаперечним пріоритетом державної політики нашої країни. Таке посилення соціальних гарантій для захисників і захисниць України є не лише питанням справедливості, а й доказом того, що держава цінує внесок кожного і кожної, хто сьогодні за неймовірно складних умов боронить свободу та незалежність нашої держави. Адже гідне матеріальне забезпечення та зрозумілі умови служби дадуть змогу зберегти професійний кадровий потенціал української армії, зміцнити мотивацію військових і підвищити ефективність Сил оборони України, що своєю чергою є важливою передумовою для посилення обороноздатності країни та наближення нашої Перемоги», – зауважив голова Дніпропетровської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Юрій Кісєль.

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