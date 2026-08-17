Важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможностей діяти, будуть рішення на рівні корпусів та угруповань – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Коротко про цей день. Нарада з військовими та міністром оборони. Фронт – ключове питання. Визначили додаткові організаційні рішення та необхідні засоби, щоб на Слов’янському напрямку, в Костянтинівці, в районах Покровська посилити можливості наших підрозділів. Дуже важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможностей діяти, будуть рішення на рівні корпусів та угруповань. Погодив і першу частину кадрових призначень, які ми обговорювали з Михайлом Драпатим. П’ять рішень уже є, будуть ще. Ми продовжуємо наші далекобійні операції, була доповідь по результатах за першу половину серпня. Пріоритети дипстрайків до вересня вже визначені, і також говорили з Євгенієм Хмарою про додаткові фінанси, додаткові засоби та додаткові потрібні Україні влучання. Окрім кінетичних санкцій – нашої далекобійної роботи, – ми працюємо й по всіх інших напрямках санкцій. Сьогодні скоординувалися з розвідками, МЗС, спеціальними службами, коли й від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості. Деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в Росію навіть із тих країн, які входять у Групу семи й точно не зацікавлені, щоб Путін затягував війну та збільшував масштаб ударів. Усі наші партнери мають знати, що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів.

І ще кілька речей.

Ми працюємо з командою, щоб були нові обміни. Сподіваємося на результати. Також ми говорили з Ігорем Клименком: найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації, яка, на жаль, є на українських дорогах. Черговий абсолютно неадекватний випадок сьогодні був у столиці, коли машина на швидкості зіткнулася з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм. Були петиції по ситуації на дорогах, були звернення, зокрема від Олексія Глушича, батька 12-річного хлопця, який був убитий в ДТП. Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі та зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки. Я розраховую, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни. Треба берегти кожне життя і створювати умови, коли життя справді під захистом. Дякую кожному, хто дбає про нашу державу та наших людей!

Слава Україні!