Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 15.09.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 15.09.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1665-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 262 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, під час яких скинув 280 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10368 дронів-камікадзе та здійснили 2839 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 38 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Бачівськ, Кореньок, Рогізне, Товстодубове, Гірки, Яструбщина, Гаврилова Слобода, Малушине, Нескучне, Волфине, Лужки, Студенок, Пустогород Сумської області; Михальчина Слобода Чернігівської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили противника, пункт управління БпЛА, артилерійську систему окупантів та два важливих об’єкти ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано дві штурмові дії ворога. Агресор здійснив 66 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Завдав двох авіаційних ударів із застосуванням трьох КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Козача Лопань, Обухівка, Стариця та Волохівка.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції вісім разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Тищенківки, Моначинівки та Ківшарівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти вісім разів атакували у бік населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Ямпіль.

На Слов’янському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій у районах Озерного, Кривої Луки та Миколаївки.

На Краматорському напрямку російські загарбники штурмові дії не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 29 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Торецького, Вільного та Степів.

Двадцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Білицьке, Добропілля, Світле, Матяшеве, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Агресор намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка, Добропілля, Верхня Терса, Залізничне та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався покращити свої позиції в бік Щербаків та Степногірська.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також знешкоджено три бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, чотири реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1839 безпілотних літальних апаратів, 376 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!