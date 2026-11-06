Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 06.11.2026

Оперативна інформація станом на 08:00 06.11.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1717-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 2440 осіб. Також знешкоджено два танки, вісім бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, шість засобів ППО, вісім наземних робототехнічних комплексів, 1395 безпілотних літальних апаратів, 673 одиниці автомобільної техніки та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.

Протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень.

Учора противник завдав 79 авіаційних ударів та скинув 235 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7093 дрони-камікадзе та здійснили 2794 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Нескучне, Храпівщина, Бачівськ, Уланове, Фотовиж, Безсалівка, Товстодубове, Сопич, Іскрисківщина, Мала Корчаківка, Корчаківка, Миропілля, Яструбщина, Новокостянтинівка, Писарівка, Кучерівка, Шалигине, Вовківка, Олексіївка, Хотінь, Рогізне, Нова Січ, Гірки, Могриця, Мар’їне, Садки, Отруба, Заріччя, Малушине, Кровне, Юнаківка, Андріївка, Кіндратівка Сумської області; Михальчина-Слобода Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Есмань та Кияниця.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони скупчення живої сили та техніки, чотири артилерійські системи та три пункти управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів, застосувавши чотири КАБ, та здійснив 185 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, п’ять з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки противника у бік населеного пункту Мала Вовча та в районах населених пунктів Охрімівка, Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку окупанти провели дві штурмові дії, атакуючи в бік Радьківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили три атаки в бік Ставків, Діброви та у районі населеного пункту Зарічне.

На Слов’янському напрямку противник здійснив дві атаки в районах населених пунктів Юрківка та Миколаївка.

На Краматорському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 11 атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Степанівка та в бік Розкішного.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Добропілля, Святогорівка, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Єгорівка, Косівцеве, Гірке та поблизу Добропілля.

На Оріхівському напрямку окупанти проводили атаку в бік населеного пункту Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не здійснював.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Щодня захищаємо Україну, її громадян та їхнє право на вільне майбутнє.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Слава Україні!