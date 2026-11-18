Оперативна інформація станом на 08:00 18.11.2026 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1729-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту та завдають окупантам відчутних втрат.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1970 осіб. Також знешкоджено один Керченський міст, дві бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 17 наземних робототехнічних комплексів, 1223 безпілотні літальні апарати, 375 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки ворога.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Учора противник завдав двох ракетних та 87 авіаційних ударів, зокрема скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6990 дронів-камікадзе та здійснили 2418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Лужки, Кореньок, Біловоди, Бачівськ, Товстодубове та Кіндратівка Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили шість атак противника в районах Цегельного, Рибалчиного, Охрімівки, Миколаївки та Зарубинки.

Спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили дванадцять атак у районах Лимана, Нового та Зарічного.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили три атаки в районах Ямполя та Озерного.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дванадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Довгої Балки.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили вісімнадцять атак. Ворог атакував у районах Грузького, Кучерового Яру, Вільного, Добропілля, Світлого, Мирного, Сергіївки та Молодецького.

На Гуляйпільському напрямку відбито чотири атаки загарбників у напрямках Барвінівки, Єгорівки, Косівцевого та Герасимівки.

На Північно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Щодня впевнено тримаємо стрій, захищаючи рідну землю, власні домівки та майбутнє наших родин.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!