ДОКЛАДНО ПРО: ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА НОВОРІЧНУ НІЧ ТА ПОГОДНІ РЕКОРДИ 2022. ВАСИЛЬ ГРИНЧАК

Про погодні рекорди 2022 року та чи варто чекати примх від природи у новорічну ніч. Про це поговоримо з начальником Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василем Гринчаком

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