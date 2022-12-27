ДОКЛАДНО ПРО: ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА НОВОРІЧНУ НІЧ ТА ПОГОДНІ РЕКОРДИ 2022. ВАСИЛЬ ГРИНЧАК Про погодні рекорди 2022 року та чи варто чекати примх від природи у новорічну ніч. Про це поговоримо з начальником Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василем Гринчаком ДОКЛАДНО ПРО 2 переглядів Вам також може сподобатися ДОКЛАДНО ПРО: НОВУ ПЛАТФОРМУ «УКРАЇНСЬКОЮ, БУДЬ ЛАСКА!”. ВАЛЕРІЯ УСОЛЬЦЕВА У Дніпрі можна безкоштовно пройти тест на знання державної мови. Про ... ДОКЛАДНО ПРО 33 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: РОБОТУ ШТАБУ ВОЛОНТЕРІВ ДНІПРА. ЮЛІЯ ДМИТРОВА Волонтери Дніпра разом із міською владою та Координаційним штабом ... ДОКЛАДНО ПРО 29 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ТА СИТУАЦІЮ В ОБЛАСТІ. ВОЛОДИМИР ОРЛОВ Дніпропетрощина лідирує за кількістю Пунктів незламності. Про життя у ... ДОКЛАДНО ПРО 14 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ЦІНИ НА ПРОДУКТИ НАПЕРЕДОДНІ СВЯТ. ЮРІЙ КІСЛЕЙКО Про ціни на продукти і не тільки поговоримо з очільником управління ... ДОКЛАДНО ПРО 10 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: РОБОТУ ЦНАПІВ В УМОВАХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. ІВАН НАЧОВНИЙ Про роботу центрів з надання адміністративних послуг після продовження ... ДОКЛАДНО ПРО 45 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ГОТОВНІСТЬ ДОРІГ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ДО ЗИМИ. ОЛЕКСАНДР КОЛОМІЙЦЕВ Про зимове утримання доріг та відкриття руху відремонтованим ... ДОКЛАДНО ПРО 5 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: РОБОТУ ЕКСТРЕНОНОЇ МЕДИЦИНИ У ВОЄННИЙ ЧАС. РАДІЙ ШЕВЧЕНКО Про роботу центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф в ... ДОКЛАДНО ПРО 13 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ, ЩО ВТРАТИЛИ БАТЬКІВ. ОЛЬГА ГОРБ Оздоровлення дітей, які на війні втратили батьків, та дитячий садок ... ДОКЛАДНО ПРО 1 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ОПЕРАТИВНУ СИТУАЦІЮ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ. НАТАЛІЯ БАБАЧЕНКО Про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині поговоримо з радницею ... ДОКЛАДНО ПРО 6 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: НАВЧАЛЬНУ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ ДНІПРА. ВАЛЕРІЯ УСОЛЬЦЕВА Нова унікальна платформа для музичних шкіл міста запрацювала у Дніпрі? ... ДОКЛАДНО ПРО 7 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ЖИТТЯ МАГДАЛИНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ВІЙНИ. ВОЛОДИМИР ДРОБІТЬКО Громади Дніпропетровщини тримають енергетичний та продовольчий фронт. ... ДОКЛАДНО ПРО 4 переглядів ДОКЛАДНО ПРО: ЛІКВІДАЦІЮ НАСЛІДКІВ БЛЕКАУТУ, ВОДУ ТА ТЕПЛО. МИХАЙЛО ЛИСЕНКО Про світло, воду, тепло, про те, чому в одному під'їзді є живлення, а ... ДОКЛАДНО ПРО 17 переглядів 123…9»Сторінка 1 з 9