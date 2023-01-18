ДОКЛАДНО ПРО: РЕЗУЛЬТАТИ РОЗБОРУ ЗАВАЛІВ НА ЖИТЛОМАСИВІ “ПЕРЕМОГА”. МИХАЙЛО ЛИСЕНКО

Про те, яка робота проводиться на місці влучання російської ракети у багатоповерхівку Дніпра, після завершення пошуково-рятувальної операції поговоримо з заступником міського голови Михайлом Лисенко

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