«Про Нікополь» 07.10.2022 // Оперативні новини про життя міста та навколишніх громад

Понад 40 снарядів про громадам/ Позиція МАГАТЕ щодо ЗАЕС / Террор Енергодару – спецпроєкт “Про Нікополь”.

Про Нікополь
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