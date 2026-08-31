«Про Нікополь» 31.08.2026

Вихідні під обстрілами, Прощання з Героями та Навчання у Покрові! ПРО НІКОПОЛЬ

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