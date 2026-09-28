«Про Нікополь» 28.09.2026

Під обстрілами, але не зламані: День народження Нікополя, порятунок з узбережжя та успіх ветерана!

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