11 канал розпочинає інформаційний проєкт «Життя триває»

Це БЕЗКОШТОВНИЙ рекламно-інформаційний телересурс у допомогу тим, хто у ці складні часи відновлює виробництво, надає послуги населенню, має організувати діяльність у будь-якій сфері бізнесу тощо.

Ми також плануємо запустити сторінку розшуку людей, для потреб волонтерів, працевлаштування містян і переселенців та приватних оголошень для підтримки життедіяльності регіону і країни.