Великдень онлайн

Аби не спровокувати спалах коронавірусу, дотримуватися карантину та залишатися вдома на Великдень усіх вірян закликають не лише медики та чиновники, а й священнослужителі. Ми зібрали думки представників різних конфесій та поліції. Чому на свята варто бути вдома — дивіться.

Попри карантин, предстоятель Української православної церкви Онуфрій закликає вірян приходити до церкви на Великдень.

“Сповіщаю вас дорогі брати і сестри, що у храмах пасхальні богослужіння будуть звершуватися. Хто прийде на богослужіння — стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм.”

Утім, поліція попереджає — масові зібрання під час карантину поза законом!

“Це заборонено. Це виключно, і поліція буде слідкувати за тим, щоб таких порушень не допускати. На вулиці церемонії освячення паски в жодному храмі не буде.”

Дотримуватись карантину своїх вірян просить Всеукраїнський Союз Церков Євангельських Християн-Баптистів. Відповідне звернення до пасторів публікують на офіційному сайті.

“Хтось навіть сказав, що із забороною проведення масових богослужінь церква входить в період гонінь і переслідувань. Насправді це не так. Це період підготовки. Щоб ми більше уваги звернули на те, щоб провести більше часу у молитві: особистій, сімейній.”

Почути та побачити богослужіння — не порушуючи карантину. У вірян така можливість є. Адже дуже багато храмів наразі веде онлайн-трансляції.

Залишатися вдома та молитися разом із сім’єю – це те, що варто зробити на Великдень, каже священник села Волоське, що на Дніпропетровщині.

“Ми ще раз попереджаємо і священнослужителів у тому числі, ми будемо дуже уважно за тим слідкувати й ми будемо притягувати до відповідальності тих, хто допусте такі порушення.”

Разом із тим Вселенський патріарх Варфоломій подякував усім, хто бореться із пандемією. Та наголосив на важливості соціального дистанціювання.

“У цих надзвичайних обставинах слід обмежувати збори та великі скупчення людей. Залишимось у наших будинках. Будьмо уважні і захищаємо тих, хто навколо нас.”