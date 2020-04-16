Музика в часи пандемії

Під час карантину митці опановують онлайн простір. У складі оркестрів, або наодинці, долаючи всі межі та перепони, митці роблять свій внесок у загальну справу усього людства. Наша Ірина Каблоцька зібрала для вас найяскравіші зразки того, як мистецтво протистоїть коронавірусу. Дивимось!

Великодній концерт видатного італійського тенора Андреа Бочеллі у катедральному соборі Милана сколихнув інтернет-слухачів з усього світу. Понад 33 мільйонів переглядів!

Бочеллі вкотре довів, окрім медицини й віри, протистояти злу може і мистецтво.

Нині в усьому світі люди, чия професія пов’язана із музикою та театром, поступово опановують онлайн-сцени. І виходять на них цілими оркестрами. Україна – не виключення.

Погодьтеся, по-новому зазвучав Національний оркестр народних інструментів!

Для того, щоб усі партії звести в гармонійне звучання конференції, потрібен інший погляд на організацію концерту. Тепер на непомітні раніше спеціальності аудіомайстерингу та відеомонтажу зростає великий попит. Бо результат дивує!

Хор Національної оперети потрапив до сюжетів новин BBC саме завдяки такому авангардному поданню співу.

Але для того, щоб зробити гарний онлайн-виступ, іноді достатньо й звичайного смартфону. Як у цьому випадку. Олексій Жиронкин із Кривого Рогу влаштував цілий концерт на даху своїй багатоповерхівки. І став героєм для сусідів та телевізійників.

У Дніпрі також є авангардні артисти. Вони не просто виступають, а роблять особистий внесок у боротьбу із коронавірусом.

Балконні концерти дніпровець Максим Горбенко зараз влаштовує регулярно. В нього різні програми — італійська, французька та трохи американської.

На шляху до перемоги не варто забувати й про братів наших менших, вважає директор одеського зоопарку. Для кожної групи підопічних тварин він підібрав окрему мелодію, та сам її виконав. Для мавпочок – “Історію кохання” Френсіса Лея, пеліканам подарував музику Астора П’яццолли, вовкам – “Мурку”, для слонихи Венді – знамениту “Арію Бель“.

І все ж для музики потрібна сцена, впевнені артисти дніпровського “Коган Квартету”. Вони виконали концерт Гайдна у порожній залі улюбленої філармонії.

У складі оркестрів або поодинці, професійні артисти або аматори — відкривають у собі нові можливості й пропонують це зробити кожному з нас. Доки триває карантин та й після нього!