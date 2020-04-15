Весна за розкладом

Все зеленіє та квітне і карантин природі не завада. Аби ті, хто дотримуються правил і рідко виходять із дому, не пропустили найкрасивіші моменти сезону, наша знімальна група відправилась до Ботанічного саду Дніпропетровського національного університету. В цей період триває цвітіння дерев, серед яких до речі, є і нові декоративні види. Які з’явились завдяки місцевим біологам.

Найяскравіший колір Ботанічного саду — червоний — належить хеномелесу. Ця рослина родом із Китаю та Японії. До нашого клімату теж адаптувалась і почувається досить добре. За розміром невелика. Втім перевага хеномелесу саме у цвітінні. Червоні яблуневі квіти вражають своєю красою. Згодом вони перетворяться на ароматні плоди.

Але гордістю Ботанічного саду можна вважати інші рослини. Це дерева, які свого часу почали виводити спільно з Нікітським садом, що в Криму. Це гібрид персика та дикого мигдалю. Зараз цю роботу тут продовжують. І вже з’явились друге і третє покоління нових дерев.

“Це декоративні форми достатньо стійки. І можуть бути аналогом сакури в наших умовах. Бо сакура вона гарна, але в наших сухих умовах вона страждає.”

Від персика та мигдалю ці дерева взяли найкраще. Їхній цвіт може бути білим, ніжно або яскраво рожевим. До буяння ніжних відтінків додається неперевершений аромат. Деяким видам пан Анатолій вже дав назви — “Білий метелик”, “Завірюха”, “Рожевий туман” та “Дніпровські зорі”. Сподівається, що незабаром вони прикрасять вулиці Дніпра.

“Наша мета, щоб отримати рослину, яка б при мінімальному догляді росла в наших умовах.”

Цього року рання тепла весна посприяла передчасному пробудженню природи. В саду цвітіння почалось на місяць раніше. Воно продовжується і зараз. На зміну одним рослинам квітнути починають інші. А от наприклад церцис, або багряник, як його ще називають, кожного року чекає Великодня. Його цвітіння починається завжди напередодні цього свята, кажуть в Ботсаду.

Цієї весни Ботанічний сад закритий для відвідувачів через карантин. Але, якщо все буде добре, містяни ще встигнуть побачити багато цікавого. Адже попереду літо й осінь, і вони не менш багаті на красиві сезонні рослини.