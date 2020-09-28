В школах Дніпра тривають капітальні ремонти

Нові їдальні, санвузли, спортзали, утеплені фасади. В поточному році ними охоплено близько сорока навчальних закладів міста. В першу чергу роботи проводять в школах, де навчаються більше тисячі учнів. Подробиці далі.

Середня загальноосвітня школа №39, що на житловому масиві Північний, – одна з тих, де капітально відремонтували всі санвузли та їдальню. Навчальному закладу понад 70 років, останнім часом зона харчування була в жахливому стані.

Тепер їдальня виглядає цілком сучасно і комфортно. Для оновлення використовували якісні матеріали.

В проєкті акцент зробили на яскравому дизайні. До того ж і в санвузлах, і в зоні харчування встановлені сенсорні рукомийники.

А в школі №76 зробили нову покрівлю.

Площа нової шкільної покрівлі – 2,5 тисячі квадратних метрів. Основні роботи вже завершено.

А школа №83 потрапила до муніципальної програми з підвищення енергоефективності, яка реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Тут провели повну термомодернізацію з утепленням фасаду.

Також в школі замінили старі вікна, батареї та встановили індивідуальний пункт для регулювання подачі тепла. За підрахунками економія споживання енергоресурсів буде не менше, ніж 30%.

У місті діє трирічний план капітальних ремонтів шкіл. Його узгоджувала Батьківська рада при міському голові. Туди потрапили не лише школи-тисячники, а й заклади з меншою кількістю учнів. Проєкти вже почали розробляти для перших 32-х закладів. Роботи ж почнуться наступного року.