Благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей” продовжує робити добрі справи

Канцтовари, іграшки, меблі — цього разу допомогу отримають мами з дітьми, що постраждали від домашнього насильства. Усі подробиці — у наступному сюжеті.

Благодійному фонду “За дітей”, заснованому Марією Пінчук, вже більше як пів року. Це перша в Україні організація, яка безпосередньо допомагає дітям, потерпілим від домашнього насильства. У фонді вже встигли реалізувати чимало важливих проєктів. Тут жодного разу не відмовили у допомозі тим, хто до них звертається. Цього разу велику партію іграшок, канцтоварів та усього найнеобхіднішого передали благодійному фонду “Помагаєм”.

У благодійному фонді “Помагаєм” кажуть — підопічних у них багато. Переважно це родини із дітьми, що опинились у складних життєвих умовах. Тож завжди є ті, кому потрібна допомога від небайдужих людей.

Та на цьому Благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей” не зупинятиметься. Тут завжди готові допомагати та підтримувати усіх, хто цього потребує.