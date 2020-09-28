Друга хвиля коронавірусу вже у Дніпрі! Медики заявляють про брак фахівців для лікування інфікованих. Також відсьогодні 2 міста та 4 райони області потрапили в жовту епідемічну зону. В Україні ж ситуація теж тривожна.Кількість загиблих від COVID впритул наблизилася до 4-х тисяч, а загальне число хворих перевалило за 200 тисяч. Подробиці — далі в сюжеті.

Відсьогодні Дніпро, Кривий Ріг, Верхньодніпровський, Дніпровський, П’ятихатський та Царичанський райони — у жовтій зоні. У них вводиться заборона на відвідування геріатричних пансіонатів. Усі інші обмеження також залишаються актуальними, зокрема — носіння маски в громадських місцях та транспорті, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 66 нових інфікованих. Більша частина із Дніпра та Кривого Рогу. У лікарні Мечникова перебувають 65 хворих, з них 13 – в реанімації.

Фахівців починає бракувати. Аби рятувати більше хворих, до лікування COVID-пацієнтів активно залучають медиків з інших відділень Мечникова. Вчора одному з хірургів, приміром, довелося дренувати пацієнтці легеню, яка взагалі не дихала.

В Україні ж загальна кількість хворих перевищила 200 тисяч. 2671 випадок зареєстрували минулої доби. Найбільше нових інфікованих на Харківщині – 339, в столиці – 328, Одещині 203 та в Тернопільській області – 153.

Також сьогодні фактично втратила чинність заборона відвідування України для іноземців. Нову процедуру в’їзду уряд планує ухвалити найближчим часом. Пандемія коронавірусу у світі вже забрала життя понад мільйона людей. В Україні летальних випадків – 3996. Медики наполегливо радять пенсіонерам залишатися вдома.