На карантині не лише шкільні класи, а й групи у вишах. Ситуація з коронавірусом на Дніпропетровщині, на жаль, не покращується. Плюс дві сотні нових інфікованих в області за минулу добу. І понад п”ять з половиною тисяч за увесь період пандемії. Тому в регіоні вже розпочались рейди з перевірки дотримання правил карантину в школах, закладах громадського харчування та у транспорті. Не краща ситуація і в цілому по Україні. Кількість нових хворих на коронавірус зростає шодня.

СOVID-19 вносить свої корективи в навчальний процес. 118 окремих класів у сорока школах Дніпра – вже перевели на вимушене дистанційне навчання. На самоізоляції і частина студентів ДНУ. У виші – 9 хворих учнів та 3 співробітника. Тож у групах, де були виявлені хворі , навчання- дистанційне. У Дніпровський політехніці поки що один підтверджений випадок коронавірусу — у викладачки. Аби уникнути спалаху — студентів частково перевели на дистанційне навчання. “Онлайн” вчаться три курси бакалавріату та один – магістратури. У всіх інших освітній цей процес розпочнеться у жовтні. Два тижні студенти навчатимуться у стінах університету. А потім теж перейдуть на дистанційку.

На Дніпропетровщині кількість хворих суттєво не зменшується. За минулу добу в області плюс 200 нових інфікованих. Понад 160 – у Дніпрі. Таким чином у обласному центрі загалом вже понад три з половиною тисячі підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

У лікарні Мечникова ,яка є госпітальною базою першою ланки, залишається 65 пацієнтів із підтвердженим діагнозом. Медиків катастрофічно не вистачає. Тож вже почали додаткове навчання персоналу за міжнародними протоколами.

За минулу добу в Україні – 3627 випадків Ковід -19. Найбільше нових інфікованих- в Харківській області – 426, Києві- 416, Одеській області – понад дві з половиною сотні. У черговий раз в антилідери потрапила і Дніпропетровщина із двома сотнями нових випадків.

Загалом за весь час пандемії ковід підтвердили у майже 205 тисяч людей. Понад 90 тисяч – одужали. Летальних випадків – 4065.

https://youtu.be/t4V3ffTJly8