Дніпро потрапив до помаранчевої карантинної зони

В Україні оновлено карантинні зони. Дніпро потрапив до помаранчевої. А до жовтого рівня небезпеки в регіоні додались ще декілька населених пунктів. Усе через стрімкий приріст нових випадків COVID-19. І ця тенденція зберігається по всій Україні. Сьогодні зафіксовано новий антирекорд – 4633 випадки за добу. Про ситуацію детальніше — далі.

Дніпру знадобилось усього тиждень аби із жовтої зони перейти в помаранчеву. І кількість хворих росте щодня. В тому числі й по області. На сьогодні в жовтій зоні опинились міста Кривий Ріг, Новомосковськ, Тернівка, а також Верхньодніпровський, Дніпровський, П’ятихатський, Солонянський та Царичанський райони. Але і вони на порозі помаранчевої зони.

За останню добу на Дніпропетровщині зареєстровано 334 нових випадків COVID-19. З них 258 – у Дніпрі.

Нові правила помаранчевої зони почнуть діяти з понеділка.

Також заборонена робота хостелів та турбаз, а ще спортзалів та фітнес-центрів.

По Україні в цілому сьогодні зафіксовано черговий антирекорд — за добу 4663 нових випадків COVID-19.

В лідерах залишається Харківська область. Там добовий показник наближається до 500. Дніпропетровщина на другому місці. З таким приростом нових випадків прогнози невтішні. Вже за тиждень ситуація в нашій області може значно погіршитись. А це непередбачувані наслідки. Тим паче, що в деяких населених пунктах не вистачає найнеобхіднішого. Наприклад, в одній з лікарень Жовтих Вод зламався єдиний апарат ШВЛ для тривалої терапії. Про це на своїй сторінці у фейсбук написав завідувач реанімації Олександр Панченко.

“Єдиний апарат середнього класу, яким можна тривало проводити ШВЛ, відправлено на ремонт до Києва. Приблизна вартість якого 27-30 тисяч гривень.

За словами адміністрації лікарні, коштів на ремонт на даний час немає.”

Лікар звернувся по допомогу до учасників виборів зазначивши, що ремонт єдиного апарату ШВЛ — це найкраща інвестиція у виборчих перегонах.